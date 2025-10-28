Veckans tidning
Visionsbild över fastigheter och området. Foto Castellum

Försvarsmakten vänder om Säve

Publicerad: idag kl 14:22

Castellum, som idag äger Säves flygplats, har en önskan om att korta rullbanan från 1085 till 600 meter. Detta motsatte sig först Försvarsmakten – som nu svängt och inte längre ser det som något problem. 

2018 förvärvade Castellum stora delar av området kring samt inklusive Säve flygplats. Totalt handlar det om ett område på 3 miljoner kvadratmeter där visionen är att skapa ett område med tusentals arbetsplatser i framtiden. 

När Sverige gick med i Nato och regeringen besökte flygplatsen 2024 aktualiserades flygplatsens framtid igen då regeringen öppnade för att kunna använda flygplatsen för militära ändamål. När så Castellum meddelade sina planer att uppföra en logistikhubb på platsen, skulle denna påverka flygplatsens landningsbana, då den skall kortas.

Konsekvenserna av att korta landbanan från 1085 meter till 600 meter skulle innebära att flygledningen läggs ner, vilket i sin tur gör att det inte finns några förutsättningar att bedriva flygverksamhet på Säve flygplats. 

Förändringen kräver bland annat därför att Transportstyrelsen ger sitt tillstånd till förändringarna, varpå Transportstyrelsen samlar in yttranden från berörda parter i frågan. Initialt motsatte sig då Försvarsmakten en kortning av landbanan i sitt remissvar till Transportstyrelsen. Men nyligen framkom att myndigheten svängt och inte längr emotsätter sig förslaget.

Planen är därför att flygtrafikledningen avvecklas och landbanan avvecklas vid årsskiftet 2025/2026. 

Samhällsviktiga funktioner i form av polis, ambulans, räddningstjänst och sjöräddning kommer fortsatt ha verksamhet på området, då det ännu går att lyfta med helikopter.

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson

Ledare/krönika
Världens mest användbara plattform är inte för alla

Världens mest användbara plattform är inte för alla

Fem minuter på ett socialt medianätverk och marken gungar och luften känns tunn. Det måste vara mig det är fel på, för inte kan drygt 300 miljoner användare ha fel?
Torslanda
”Torslanda IK kommer bli en av de bästa klubbarna i Sverige”

”Torslanda IK kommer bli en av de bästa klubbarna i Sverige”

Ett stort antal medlemmar och utövare i toppklass gör att nye tränaren Amir ser ljust på framtiden för Torslanda IK:s bordtennissektion.

