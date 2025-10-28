Försvarsmakten vänder om Säve

2018 förvärvade Castellum stora delar av området kring samt inklusive Säve flygplats. Totalt handlar det om ett område på 3 miljoner kvadratmeter där visionen är att skapa ett område med tusentals arbetsplatser i framtiden.

När Sverige gick med i Nato och regeringen besökte flygplatsen 2024 aktualiserades flygplatsens framtid igen då regeringen öppnade för att kunna använda flygplatsen för militära ändamål. När så Castellum meddelade sina planer att uppföra en logistikhubb på platsen, skulle denna påverka flygplatsens landningsbana, då den skall kortas.

Konsekvenserna av att korta landbanan från 1085 meter till 600 meter skulle innebära att flygledningen läggs ner, vilket i sin tur gör att det inte finns några förutsättningar att bedriva flygverksamhet på Säve flygplats.

Förändringen kräver bland annat därför att Transportstyrelsen ger sitt tillstånd till förändringarna, varpå Transportstyrelsen samlar in yttranden från berörda parter i frågan. Initialt motsatte sig då Försvarsmakten en kortning av landbanan i sitt remissvar till Transportstyrelsen. Men nyligen framkom att myndigheten svängt och inte längr emotsätter sig förslaget.

Planen är därför att flygtrafikledningen avvecklas och landbanan avvecklas vid årsskiftet 2025/2026.

Samhällsviktiga funktioner i form av polis, ambulans, räddningstjänst och sjöräddning kommer fortsatt ha verksamhet på området, då det ännu går att lyfta med helikopter.