Sannegårdens pizzeria kan snart öppna igen

Ett ovanligt fel på sprinklersystemet, alltså de ventiler som ska duscha vatten från takledningar i händelse av brand, orsakade det mer än månadslånga uppehållet i verksamheten.

– När personalen kom dit en morgon sprutade det vatten från taket över dom, berättaren ägaren och grundaren av Sannegårdens Pizzeria.

Sannegårdens pizzeria vid Amhults torg har nu varit stängd sedan brandsläckningssystemet felaktigt utlöstes i somras.

Otur

Enligt uppgift ska systemet ha varit felkopplat av installatören i den relativt nybyggda lokalen. Restaurangen slog upp portarna så sent som i oktober förra året.

– Vi har haft otur. Det var ju vår Kebab som blev påkörd av en spårvagn på Avenyn för ett tag sedan och sedan hände detta! fortsätter ägaren som räknar med att pizzerian öppnar i Amhult igen inom tio dagar.

Sannegårdens har vid det här laget 37 pizzerior runt om i Göteborg och Västsverige. Den senaste har precis etablerats i Båstad.