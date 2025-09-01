Veckans tidning
Pizzerian bredvid Ica Maxi i Amhult kan snart öppna igen efter att ha varit stängd sedan sprinklersystemet utlöstes.

Sannegårdens pizzeria kan snart öppna igen

Publicerad: september 1, 2025 kl 6:24 f m

Pizzerian bredvid Ica Maxi har hållit stängt hela augusti på grund av en vattenläcka. Ägarna räknar med att den kan öppna igen till helgen.

Ett ovanligt fel på sprinklersystemet, alltså de ventiler som ska duscha vatten från takledningar i händelse av brand, orsakade det mer än månadslånga uppehållet i verksamheten.

– När personalen kom dit en morgon sprutade det vatten från taket över dom, berättaren ägaren och grundaren av Sannegårdens Pizzeria.

Sannegårdens pizzeria vid Amhults torg har nu varit stängd sedan brandsläckningssystemet felaktigt utlöstes i somras. 

Otur

Enligt uppgift ska systemet ha varit felkopplat av installatören i den relativt nybyggda lokalen. Restaurangen slog upp portarna så sent som i oktober förra året.

– Vi har haft otur. Det var ju vår Kebab som blev påkörd av en spårvagn på Avenyn för ett tag sedan och sedan hände detta! fortsätter ägaren som räknar med att pizzerian öppnar i Amhult igen inom tio dagar.

Sannegårdens har vid det här laget 37 pizzerior runt om i Göteborg och Västsverige. Den senaste har precis etablerats i Båstad.

Sven Lundstedt

TEXT:

Sven Lundstedt

