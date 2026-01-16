Samtliga sägs upp från batterifabriken i Torslanda

Volvo Cars, som äger Novo Energy, har inte hittat någon ny partner till den nya batterifabriken i Torslanda efter att Northvolt dragit sig ur och sedan gått i konkurs. I februari 2025 varslade Novo Energy 120 anställda, men trots det höll sig hoppets låga levande i jakt på en ny partner att tillverka batterier tillsammans med.

Kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) berättade för Torslanda-Öckerötidningen hur han var övertygad om att det kommer tillverkas batterier i Torslanda så sent som för ett år sedan. Men hur det blir med det nu verkar vara en fråga täckt i dunkel.

I tisdags kom ett pressmeddelande från företaget med bistra nyheter. Än så länge har Volvo Cars inte hittat någon ny partner att tillverka batterier tillsammans med och utan partner men med en färdig fabrik utan produktion, tvingas man nu till att pausa all verksamhet. 75 personer varslas – samtliga på företaget.

När nyheten om etableringen av en batterifabrik i Torslanda kom för några år sedan skulle den nya fabriken börja tillverka batterier under 2026 och innebära 3000 nya jobb i Torslanda. Jobb som skulle kunna ge ringar på vattnet och bli många gånger fler arbetstillfällen med etablering av andra verksamheter, lunchrestauranger och dylikt tack vare fabriken.

Dock är inte lågan helt släckt. Företaget skriver fortsatt att letandet efter en ny teknisk partner fortgår – och att Volvo Cars långsiktiga ambition är att producera batterier för sina eldrivna bilar i Göteborg.

När en sådan produktion skulle kunna starta, eller hur verksamheten skulle kunna se ut, går inte att sia om – enligt pressmeddelandet.