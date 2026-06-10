Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Så ser tidplanen ut för tvärförbindelsen i dagsläget

Publicerad: igår kl 16:52

Detaljplanen är antagen. Nu i sommar startar stadsmiljöförvaltningen upphandlingen av detaljprojektering.
– I den bästa av världar kan vi inviga Torslanda tvärförbindelse 2030, säger Lena Ljungholm, projektledare vid stadsmiljöförvaltningen. 

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Förslaget till detaljplan för Torslanda tvärförbindelse bifölls i förra veckan i det högsta beslutande organet i Göteborgs Stad: Kommunfullmäktige. Men vad innebär förra veckans politiska beslut för tidplanen för projektet? Och vad händer härnäst rent konkret?

– I sommar går vi ut med en upphandling för detaljprojektering som vi planerar kunna tilldela någon av anbudslämnarna i september för start av detaljprojektering i höst fram till december kommande år 2027, säger Lena Ljungholm, projektledare vid stadsmiljöförvaltningen. 

Om detaljplanen fram till dess har vunnit laga kraft kan förvaltningen under vårvinter handla upp en entreprenör för start av byggnationen, enligt Lena Ljungholm. 

– I den bästa av världar kan vi inviga Torslanda tvärförbindelse 2030, säger Lena Ljungholm och fortsätter: 

– Det som kan påverka tidplanen kan vara överklaganden, eller andra myndighetsbeslut, exempelvis från Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen. Det skulle kunna handla om beslut eller svårigheter som man stöter på i utförarskedet som försenar framdriften.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
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