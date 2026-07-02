Så går det för två stora kommunala byggprojekt

Ingen som har passerat Torslanda Torg i juni kan ha missat den gigantiska byggkranen som hjälper till att uppföra den nya Noleredsskolan. Kranen heter Liebherr LR 1160, och väger hela 169 ton. Den har en räckvidd på 54 meter och kapacitet att lyfta 13 ton. Under maj och juni har den bland annat använts för att lyfta limträ, stålbalkar och betongväggar när den nya skolan växer fram. Kranen, som blivit ett tillfälligt landmärke i Torslanda, kommer enligt plan att finnas kvar en bit in i juli.

Sprängarbeten för rör

Arbetet med skolan tar inte semester. Det kommer att pågå under hela sommaren för att inte förlora tid.

Under maj och juni har kompletterande arbeten gjorts på bottenplattan, liksom fortsatta markarbeten. Dessutom har en del sprängningar ägt rum för att ta bort berg, för att kunna lägga ner VA-ledningar och andra rör i marken.

Strax innan midsommar levererades taket till idrottshallen i färdiga delar och monterades strax efteråt. Idrottshallen ligger närmast korsningen Kongahällavägen-Gamla Tumlehedsvägen.

Resten av skolan kommer att få trätakstolar och ett papptak. Det planeras vara färdigmonterat i slutet av juli.

Från öst till väst

Även i Skra Bro går arbetet med det kommunala vård- och omsorgsboendet framåt i rask takt.

Efter att det tidigare har lagts mycket fokus på markarbeten och källaren börjar det nu hända en hel del ovan mark. Under den andra veckan i juni började stommen till huset levereras. Därefter började innerväggarna att sättas upp.

Arbetet startar med en flygel i taget – från öst till väst. Det innebär att väggarna kommer på plats på den östra flygeln med bottenplattan fortfarande gjuts på den västra.

Miljötänk och klimatbetong

Projektet med vård- och omsorgsboendet i Skra Bro ska påverka klimatet så lite som möjligt, därför har materialen bland annat i bottenplattan valts med stor omsorg.

Till exempel används klimatbetong nivå 4, som enligt stadsfastighetsförvaltningen innebär en klimatbesparing på minst 40 procent jämfört med Svensk Betongs branschreferens för motsvarande betongklass.

Cement är den mest resurskrävande komponenten i betong, och i den här betongen används cementtyper och bindemedel med lägre klimatavtryck. Den innehåller också en större andel alternativa bindemedel som till exempel masugnsslagg.

Armeringen är tillverkad med en hög andel – cirka 73 procent – återvunnet material. Den tillverkas även i en så kallad ljusbågsugn, som har lägre utsläpp än en traditionell masugn. Armering kan dessutom återvinnas nästan helt till ny armering när huset rivs.

Stora delar av den cellplasten som används som isolering är helt och hållet återvunnen. Cellplast blir inte sämre av att återvinnas, utan behåller sina isolerande egenskaper, och kan återvinnas om och om igen. Enligt leverantören har den här produkten upp till 52 procent lägre klimatpåverkan än nytillverkad.

Byggverksamheten vid vård- och omsorgsboendet stängs helt vecka 28-31. Det betyder att den 3 juli är sista arbetsdagen innan semestern, och att arbetet drar i gång igen den 3 augusti.

Källa: Göteborgs Stad stads fastighetsförvaltningen