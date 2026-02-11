Veckans tidning
På grund av de planerade byggnationerna längs Kongahällavägen flyttar nu Vännplatsen Second hand in i ny lokal några hundra meter från den nuvarande lokalen.

Populär Second hand flyttar

Publicerad: idag kl 06:28

Vännplatsen får nya lokaler – de gamla ska rivas.

Torslandas landskapsbild håller på att förändras. Sverigehuset planerar en stor ombyggnation av Torslanda Com-området på den sydvästra delen av Kongahällavägen. Där befinner sig idag bland andra Vännplatsen Second hand som på grund av de planerade byggnationerna nu behöver flytta. Men det behöver inte betyda att man flyttar speciellt långt. Second Hand-föreningens nya lokaler ligger bara några hundra meter från lokalerna de har idag.

– Det finns många olika anledningar till att vi behöver flytta, men mest handlar det såklart om att de ska riva denna fastighet när det väl är dags. Och vi har letat efter en ny lokal länge men det har varit svårt att hitta något. Antingen har det varit för litet eller så har det varit för dyrt. Men nu fick vi ett erbjudande om en lokal och då nappade vi på det, berättar Stefan Ström, Verksamhetsledare tillsammans med Christina Westerberg Ström på Vännplatsen Second hand. 

De nya lokalerna på över 1000 kvadratmeter innebär inte bara större ytor, utan också att verksamheten får sitt lager i samma lokaler, något som länge varit ett behov, menar Stefan. 

– Vi får mycket bättre ytor. Bättre arbetsförhållande och därmed kunna erbjuda bättre arbetsträning. Så det är verkligen bra på många sätt och vis. Så vi hoppas på att kunna bli lite större. Kunderna har varit väldigt nöjda över att få komma hit till oss och vi vet att vi är viktiga för många i Torslanda. Många som kommer hit kanske ser det lite som ett extrahem ibland. 

– Sen får vi ju se hur länge vi kan stanna i de här nya lokalerna. Men som vi har förstått det kommer det dröja några år till innan den delen börjar byggas om. 

Både Stefan och Christina är väldigt tacksamma för att Sverigehuset hjälpt till med ny lokal. Och nu väntar bara det sista av flytten. 

– Vi har fått till oss att vi ska flytta i slutet av februari, och det är vår målsättning – såklart. Det är ju en hel del som måste klaffa nu och mycket att göra, avslutar Stefan. 

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
