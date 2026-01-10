Polisiärt lugn över helgerna

I Torslanda anmäldes 14 stycken brott under veckan 52 och åtta stycken under vecka 1. Det innebär att sista veckan av 2025 var den näst lugnaste i perioden sedan 2021 och den första veckan var den lugnaste de senaste fem åren – med tillägget att sena anmälningar fortfarande skulle kunna inkomma.

I Öckerö inkom fyra anmälningar för vecka 52 och fem stycken för vecka 1 i skrivande stund. Vilket gör är minst antal anmälningar under de veckorna de senaste fem åren.

– Jag har inte fått till mig att det har varit något särskilt stök under nyår. Det ser väldigt lugnt ut, säger Isak Garpebring.

En glädjande aspekt i helgtider är att inga bostadsinbrott har anmälts i Torslanda eller Öckerö över jul och nyår, en period då många lämnar sina hem för att fira på annan ort.

Brand på Sandviksvägen

Den mest iögonfallande händelsen i området inträffade den 28 december, då en kraftig brand gjorde att ett ödehus på Sandviksvägen brann ned till grunden.

– Vi beordrades till branden strax efter klockan 06:00 den 28 december. Då det rådde oklarhet kring hur branden startat upprättade man en anmälan om mordbrand utan misstänkt gärningsman vilket är vanligt i den här typen av ärenden och spärrade av i väntan på polisens tekniker. Vi får utreda om branden startat till följd av något brott, säger Isak Garpebring.

Färre anmälningar 2025

Totalt anmäldes 1947 brott i Torslanda under 2025. Det är 164 färre än 2024. Torslanda står alltjämt för åtta procent av de anmälda brotten på lokalpolisområde Hisingen, oförändrat jämfört med 2024.

De så kallade tillgreppsbrotten, eller stöldbrotten, minskade under 2025 jämfört med året innan.

Däremot är bedrägeribrotten den kategori som har ökat mest under de senaste fem åren. Från 246 anmälningar 2021 till 400 anmälningar 2025. Bedrägeribrotten ökar inte bara lokalt, utan det är en nationell trend.

I Torslanda är de största brottskoderna kortbedrägeri, annonsbedrägeri samt bedrägeri genom social manipulation mot äldre, ibland kallat åldringsbrott.

– Kortbedrägeri innebär oftast att man fått sina kortuppgifter kapade när man försöker handla på någon oseriös hemsida och annonsbedrägeri att man inte får varor som man beställt på nätet, det kan handla om fejkföretag eller på exempelvis Blocket då man tror sig handla av en privatperson. Åldringsbrotten är mer riktade och där förekommer hembesök hos åldringar av bedragare. De är ofta allvarligare till sin art, dessutom är det ofta större summor pengar eller värdesaker som de brottsoffren blir av med.

I Torslanda inkom anmälningar om 178 kortbedrägerier, 40 annonsbedrägerier och 22 åldringsbrott under 2025.

Något lugnare vid Amhult RC

Enligt Isak Garpebring har det under 2025 varit lugnare omkring Amhult Resecentrum än vad det har varit under perioder tidigare. Läget på Burger King, där det under tidigare år i perioder har varit stökigt, beskriver han som ”stabilt”.

Under 2025 skedde åtta stycken våldsbrott i anslutning till Amhults Resecentrum. En minskning från 14 stycken under 2024.

– Antalet anmälda våldsbrott, stöldbrott och skadegörelsebrott minskade i anslutning till Amhult Resecentrum under 2025 jämfört med 2024 och det var på så vis ett lugnare år ur det hänseendet. Polisen har dock fortsatt uppgifter om att det sker narkotikahantering på platsen och jag skulle säga att det fortsatt är en plats man som förälder kan fundera på om man vill låta sina barn-och tonåringar vistas på sena kvällar, säger Isak Garpenbring.

Nedgång även i Öckerö

I Öckerö kommun anmäldes 842 brott under 2025. Det är 126 färre jämfört med 2024. Öckerö kommun står för fyra procent av de anmälda brotten i lokalpolisområde Hisingen. Vilket även det är oförändrat jämfört med året innan.

Även i Öckerö minskade tillgreppsbrotten under förra året, medan bedrägeribrotten ökar. 150 anmälningar om bedrägeribrott inkom 2021 medan siffran för 2025 ser ut att landa på 201 stycken.

I Öckerö ökar även trafikbrotten, vilket de har gjort alla år sedan 2021. Mer glädjande är att skadegörelsebrotten och våldsbrotten minskar. Skadegörelsebrotten i Öckerö var 132 stycken 2023 och 103 stycken 2024 för att fortsätta sjunka till 70 stycken 2025.

Våldsbrotten har minskat varje år sedan 2021. Från 123 stycken anmälda våldsbrott 2021 till 58 stycken 2025.

– Minskningen av antalet anmälda våldsbrott är förstås särskilt positiv, avslutar Isak Garpebring.