Polisen nedringda över felparkerade fordon vid badplatser

Det handlade om bilar som parkerat in andra fordon, stått olagligt parkerade eller på annat sätt utgjort en trafikfara. Polisen fick under förra helgen in flera samtal om bilar vid badplatser som parkerats olagligt eller olämpligt. De går nu ut med en uppmaning om att besökare ska parkera enligt anvisningarna på plats.

”Detta kan medföra att polis och räddningstjänst kan bli begränsade att ta sig fram till nödställda om akuta situationer skulle uppstå. Detta innebär även att polisen måste använda resurser mot problemet som annars kunde användas till mer akut verksamhet” skriver polisen på sin hemsida. Likaså kan det ställa till det för personer med sjukdomstillstånd som snabbt behöver ta sig från platsen. I vissa fall kan det hindra kollektivtrafik från att ta sig fram.

”Det kan vara avgörande för livräddande insatser att blåljuspersonal kommer fram utan hinder,” avslutar polisen sitt meddelande med.

Samtal har kommit in om felparkerade fordon på bland annat Lillebyvägen, Sillviksvägen och Lilleby badväg i Torslanda, alla tre i närheten av Lillebybadet och Sillviksbadet.