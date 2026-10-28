Polestar blir kvar i Torslanda

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Elbilsföretaget Polestar skrotar planerna på globalt huvudkontor i Frihamnen, vilket nyhetssidan Fastighetssverige var först att rapportera om. 

Till SVT skriver Polestar ”det stämmer att vi har ändrat våra planer och att vi inte kommer att gå vidare med ett nytt kontor i Frihamnen”. Det innebär i praktiken att de stannar i Torslanda, vilket företaget bekräftar i ett mail till SVT. 

”Vi sitter bra i våra befintliga lokaler i Torslanda, som möter våra nuvarande behov väl, och har i dagsläget inga planer på att etablera ett nytt huvudkontor på annan plats”, skriver Polestars pr-chef Martin Ödman i ett mejl till SVT.

Fredrik Helgesson

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Fredrik Helgesson
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