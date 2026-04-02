Poäng efter rysare – THK slutar åtta

THK fick en tuff start och hamnade tidigt i underläge med 0–3, men jobbade sig snabbt in i matchen. Med ett aggressivt försvarsspel och bra tryck i kontringarna kunde man vända till ledning och gå upp till 12–8 efter drygt 17 minuter. Alfred Tilly visade vägen offensivt, samtidigt som det blev bra utdelning från flera positioner.

Mot slutet av första halvlek tappade hemmalaget dock lite av tempot och lät H43 äta sig tillbaka. Trots det gick THK till paus i ledning, 16–15.

Andra halvlek blev en jämn historia där H43 successivt tog över initiativet. Gästerna gick upp till en fyramålsledning (21–25) efter knappt 48 minuter, och THK fick jaga.

Med drygt fyra minuter kvar kvitterade THK till 29–29, men H43 tog åter ledningen med mindre än minuten kvar. I slutsekunderna fick hemmalaget dock sista ordet – och när Alfred Tilly tryckte in 30–30 med bara sekunder kvar exploderade hallen. Delad pott i sista matchen för säsongen och herrarna slutar på en åttondeplats.

Målskyttar THK: Alfred Tilly 8, Linus Andersson 5, Filip Melin 4, Anton Hedberg 4, Rasmus Bohlin 3, Alvin Sirén 2, Gunnar Bodin 2, Felix Fogelholm 1, Simon Larsson 1.

Publik: 342 personer

Matchens lirare: Oscar Lindell

Klubben passade även på att tacka av Anton Hedberg (4 säsonger) och Hugo Johansson (5,5 säsong) som båda flyttar till Uddevalla och Kroppskultur. Lagkaptenen Gunnar Bodin lägger skorna på hyllan efter 7 säsonger i Torslandas färger och har även satt rekord som den mest meriterade spelaren i herrarnas A-lag.

/Joakim Hedberg