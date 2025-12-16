PFAS4 i gädda fiskad i Amhultsdammen

I augusti i år togs prover i Amhultsdammen för att undersöka om fisk i den gamla branddammen innehöll förhöjda halter av PFAS. I Amhultsdammen har brandskolan och Räddningstjänsten tidigare övat brandsläckning med brandskum, som innehåller kemikalierna som går under samlingsnamnet PFAS (Per- och polyfluorerade alkylsubstanser).

Nu har svaren på proverna kommit in.

– Resultaten från provtagningarna visar på en halt om 15 mikrogram per kilo fiskmuskel, eller 15 nanogram per gram. Fisktypen är gädda och det är PFOS som utgör hela halten kan man säga, säger Johannes Rosenhall, miljöinspektör vid Miljötillsynsavdelningen i Göteborgs Stad.

PFOS ingår i gruppen PFAS4

PFOS (perfluoroktansulfonsyra) är ett PFAS-ämne som varit förbjudet i EU sedan 2008. Det är ett syntetiskt och svår nedbrytbart ämne som stöter bort vatten, fett och smuts och som använts bland annat just i brandskum.

PFOS ingår i gruppen PFAS4.

Det tolerabla veckointaget av PFAS4 är enligt Livsmedelsverket 4,4 nanogram per kilo kroppsvikt.

– Utifrån EU-förordningen 2023/915 är halten högre än riktvärdet och innebär att det är små mängder fisk som är möjliga att konsumera innan man överskrider veckointaget, säger Johannes Rosenhall.

Livsmedelsverkets rekommendationer

Johannes Rosenhall poängterar dock att Miljötillsynsenheten eller Miljöförvaltningen inte sätter några kostrekommendationer, eftersom det är Livsmedelsverket som hanterar den frågan, men tillägger:

– PFAS ger inte akuta hälsorisker men sett till den höga halter är det inte jättemycket man kan äta på årsbasis om rekommenderade intaget ska följas. Vi kommer ha en dialog med Länsstyrelsen om våra resultat.

Livsmedelsverket skriver allmänt om PFAS i fisk på sin hemsida:

”Livsmedelsverket bedömer att risken att konsumera fisk med halter som innebär att man överstiger det tolerabla veckointaget (TVI) under kortare perioder, inte medför någon ökad risk för hälsan. Däremot är det viktigt att om möjligt begränsa, eller avstå från, att regelbundet äta fisk som man vet innehåller höga halter av PFAS.”