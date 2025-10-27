Personaloro inför förskolereform

I förra veckan meddelade Göteborgs rödgröna styre sin kommunbudget för 2026. Ett av beskeden i den är att föräldralediga ska få ha barn på förskolan i 30 timmar per vecka, i stället för de 15 timmar som gäller idag.

Satsningen beräknas kosta 40 miljoner kronor under nästa år och därefter 80 miljoner kronor årligen. Förändringen ska genomföras under 2026 – förhoppningen är att det ska kunna ske innan sommaren, under andra kvartalet, säger den förskoleansvariga politikern Blerta Hoti Singh (S) till Göteborgs-Posten.

Men beskedet har inte tagits emot väl av personal inom förskolan.

Mångårig pedagog kritisk

Ingela Lundström är mångårig förskolelärare i Torslanda. 1992 var hon med när Lillebyskolan, som då hade två förskoleavdelningar, drog i gång. Innan dess var hon dagbarnvårdare i 13 år. 1997 flyttade hon till Änghagens förskola och arbetade tills hon gick i pension vid 67 års ålder – men hon kallades in som timvikarie i ytterligare nio(!) år efter att hon hade pensionerats.

– Jag har verkligen älskat mitt jobb med alla underbara barn under alla mina år, säger hon.

Sedan hon slutligen gick i pension helt och hållet, för ett år sedan, håller hon fortfarande kontakten med sina kollegor.

– Mina kollegor motsätter sig 30-timmar för barn till föräldralediga på grund av hur arbetssituationen är för pedagogerna, stora barngrupper där det är svårt att tillgodose varje barns behov redan som det är nu. Dessutom räcker vistelsen på förmiddagen då den pedagogiska gruppverksamheten i huvudsak bedrivs när pedagogerna är fulltaliga. Barnen behöver också mer tid med sina föräldrar, säger Ingela Lundström.

Både bra och dåligt

Utanför Ingela Lundströms gamla förskola på Änghagsvägen 4 är det hämtning för 15-timmarsbarn till föräldralediga klockan 14:00 en torsdag i oktober.

Sandra Muhrén har just hämtat sina barn. Hon är själv utbildad barnskötare och tycker det nya förslaget både är bra och dåligt.

– Det är ju svårt att sysselsätta min äldre kille när jag samtidigt har en bebis. Jag märker ju att han får en bra social stimulans på förskolan och kan vara med sina kompisar, det är betydligt svårare när han är hemma, säger hon och fortsätter:

– Samtidigt vet jag ju att pedagogerna har svårt att hinna med. Det är alldeles för stora barngrupper.

Finns det någon lösning?

– Det är förstås att anställa fler personal och ha mindre barngrupper, så att de hinner med alla barn. I slutändan blir det barnen som blir drabbade, säger Sandra Muhrén.

Lovar massanställa förskolelärare

Till GP lovar Blerta Hoti Singh att massanställa fler förskolelärare tills reformen träder i kraft, vilket hon hoppas ska ske under andra kvartalet 2026. Hon poängterar att satsningar sker samtidigt som barnkullarna minskar.

– Det vill verkligen till att de anställer fler förskolelärare innan de inför 30-timmar så att uppdraget man har som förskolelärare, att jobba utifrån läroplanen blir möjlig. Annars tror jag att många kommer att fly yrket och många riskerar att bli utbrända. Det blir intressant att se om Socialdemokraterna står vid sitt ord, säger Ingela Lundström.

Adam Frankenberg är föräldraledig till och med juni 2026. Även han har barn på Änghagsvägen 4:s förskola. Han är positiv till det nya beslutet med 30-timmarsveckor.

– Det är jättebra. Vi har diskuterat det här ämnet mycket hemma. Man har inte riktigt tid att ta hand om båda barnen när de är hemma. Vi har en treåring här och en sexmånaders. Den äldre killen blir rastlös hemma och som föräldraledig hamnar man i limbo.

Adam Frankenberg anser dock även han att det är viktigt att fler förskolelärare anställs innan reformen genomförs.

– Även om barngrupperna blir mindre är det viktigt att anställa fler personal, så att man inte äventyrar hälsan på de som arbetar där eller den pedagogiska omsorgen för barnen, säger han.

Moderaterna positiva

I Göteborgs Stad finnas det ett brett politiskt stöd för förändringen. Flera av Göteborgs oppositionspartier har tidigare lagt förslag om att utöka antalet timmar i förskolan för barn till föräldralediga. I Göteborgs-Posten välkomnar oppositionsledaren Axel Josefson (M) beskedet och säger att satsningen kommer att finnas kvar även vid ett eventuellt maktskifte vid nästa års val.

Enligt Socialdemokraterna kommer kommunskatten förbli orörd på 21,12 procent mandatperioden ut. Satsningarna finansieras genom en ökad utdelning från de kommunala bolagen. Totalt tas 650 miljoner ut från bolagen under 2026.