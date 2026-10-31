Övergiven båt skapar huvudvärk för bryggförening

Den 21 augusti, tidigare i år, plingar det till i Vedskärs bryggförenings chattgrupp. Då hade en båt förtöjts utanför vågbrytaren på föreningens brygga.

Enligt Kustbevakningen hade båten fått motorproblem varpå myndigheten hjälpt båten och dess ägare att komma till land för att undvika en olycka. Redan där och då uppmanar Kustbevakningen mannen att inte ligga kvar på platsen, att kontakta hamnen och åtgärda felen på båten så att den kan åka därifrån.

Men båten blir kvar.

Snabbt skapar båten huvudbry för föreningen och dess medlemmar, som inser att båten ligger illa förtöjd och kan orsaka skador på bryggor, eller i värsta fall sjunka, med alla problem som det kan innebära.

Föreningen arbetar hårt för att få fram ägarens kontaktuppgifter och lyckas till slut få tag på ett telefonnummer till den person som uppgavs vara ägare. Men numret var kopplat till ett kontantkort, och de få gånger någon har pratat med den man tror är ägaren har samtalen inte lett till någon lösning. Dessutom hävdar han nu att båten är såld och därmed inte hans problem. Men båten, som låg utanför vågbrytaren, väckte flera frågor hos föreningen. Hur ska vi få bort den? Vad kan hända? Får föreningen göra någonting? Vem har ansvar om den sjunker?

Men det skulle visa sig vara svårt att få några svar.

– Nu får vi inte tag på honom längre och om man saknar ägaruppgifterna är man helt handlingslös, berättar Jerker Lundgren, ordförande i Vedskärs bryggförening.

Föreningen menar dessutom att båten egentligen är allt för stor för bryggan och att den aldrig skulle ha tillåtits på någon av de ordinarie platserna.

– Det är en båt som är för stor för vår brygga. Vi hade inte tillåtit den i vanliga fall och nu förstör den. Att det dessutom är Kustbevakningen som har lagt den där gör att de satt oss i en sits där vi inte kan göra någonting.

Kustbevakningen har varit tillbaka vid båten efter att den förtöjdes där, berättar de i ett mejl till Torslanda-Öckerötidningen. Bland annat har de förbättrat förtöjningar och fendrat av båten på ett bättre sätt. Kustbevakningen menar också att man försökt få kontakt med ägaren genom telefonsamtal och sms. Myndigheten skriver även att de varit i kontakt med räddningstjänsten, bryggföreningen och miljöförvaltningen i Göteborgs stad.

Varför bogserar Kustbevakningen en båt och lägger den utanför en vågbrytare?

– Kustbevakningen hjälpte den aktuella båten som fått motorproblem att komma till land för att undvika en olycka. De hjälpande kustbevakarna påtalade för mannen som framförde båten att han inte kunde ligga där och att han var tvungen att omgående ta kontakt med hamnen, svarar Valdemar på Kustbevakningens kommunikationsenhet.

Vad är ert ansvar nu när det visar sig att båten sjunk en dryg månad efter att ni la den där?

– Ansvaret för båten ligger på dess ägare. Kustbevakningens ansvar och möjlighet att ingripa regleras i LSO – Lagen om skydd mot olyckor. I detta fall har både vi och kommunal räddningstjänst bedömt att kriterierna för miljöräddningstjänst inte har uppfyllts.

Alla hänvisar vidare

Samtidigt kan föreningen inte flytta båten på egen hand. Att gå ombord på den eller påverka båten på något sätt kan innebära juridiska konsekvenser.

– Det har skrivits spaltmeter i föreningen om den här båten. Flera av oss har fått lägga så otroligt mycket tid på den, berättar Jerker Lundgren.

– Problemet är att om någon lägger en båt på någons brygga så har man som bryggägare eller markägare i praktiken ingen rätt att göra någonting. Det finns inte heller någon tydlig hjälp från myndigheterna.

Räddningstjänsten, Kustbevakningen, polisen och Göteborgs Stads miljöförvaltning har alla varit på plats och inspekterat båten. Ändå inträffade det man ville undvika, en månad efter att båten dök upp. Skavet mot vågbrytaren orsakade ett hål i skrovet, och nu har båten förlist.

– Det innebär inte bara ytterligare skador på bryggan. Vi oroar oss också för vad som finns ombord och om det finns någon risk för utsläpp. Men samtidigt står vi här och får inte göra något. Det är otroligt frustrerande, säger Jerker.

Nu hoppas föreningen på att antingen miljöförvaltningen i Göteborgs stad eller någon annan kan hjälpa dem. Samtidigt tror Jerker Lundgren att den här typen av problem inte kommer att försvinna.

– Vi har haft problem med övergivna båtar tidigare. En förlist segelbåt ligger fortfarande kvar nära våra bryggor. Jag hade en båt bredvid min som sedan hittades sänkt utanför Hyppeln. Och flera andra båtar har plötsligt dykt upp på vår brygga, till synes övergivna. De gångerna har vi dock fått tag på ägarna genom att stöta på dem när de besökt sina båtar. Och då har problemen löst sig. Men det man verkligen önskar är en lag eller praxis för hur man ska hantera sådana här situationer i framtiden. Det borde finnas någon form av system där ansvaret läggs på en myndighet.

Vill inte sätta upp grindar

Föreningen har till och med funderat på att sätta upp grindar eller andra hinder – med kodlås för att förhindra att obehöriga båtar tar sig till bryggorna. Men det är inget man egentligen vill.

– Det är ju inte riktigt den sortens samhälle man vill bidra till. Samtidigt, om man inte har rätten på sin sida, så tvingas man kanske till sådana åtgärder för att skydda sig.

Och ju fler äldre båtar det blir, desto vanligare kommer sådana här situationer att bli, spår Jerker.

– Det kommer helt solklart komma en sådan här situation igen. Och det skapar så mycket irritation och arbete för folk. Myndigheterna kommer att drabbas och bli helt nerringda.

När denna artikel går till tryck i slutet av oktober ligger båten fortfarande halvt under ytan, intill vågbrytaren i Majvik.