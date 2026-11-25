– Det är tacksamt att det fortfarande finns tidningar som har fingertoppskänslan att skriva om de genuina evenemangen. En annan stor Göteborgstidning hade nyligen mage att presentera de ”tio bästa julkonserterna”, utan att nämna Hisingejul på Vingen. Vi är kränkta! säger Olle Huldén, redan innan den första frågan är besvarad.

Det är en god inledning, för det händer att reportrar på den här tidningen också blir kränkta av ”en annan stor Göteborgstidning” när de inte ger oss den kredd vi tycker att vi är förtjänta av när det kommer till att hänvisa till något vi skrivit om före dem.

Efter att på ett mycket modernt sätt bondat över att vara kränkta kan vi gå vidare och prata om orkestern, som bildades redan 1994, enligt skrönan på en herrtoalett. Men det är säkrast att låta herr Huldén föra talan:

– Vier Brillen består av fem medlemmar varav fyra bär glasögon. Därav namnet. Allmänt går vi också under benämningen Hisingens Nationalorkester. I bandet har vi Joen Wetterholm på trumpet och sång, Kristian Wedel på saxofon och sång, Peo Lundgren på saxofon och sång, Niklas Jendeby på elbas och sång samt Olle Huldén på piano och sång.

Det börjar bli något av en tradition att ni uppträder på Vingen. Hur många gånger har ni gjort det, och har något särskilt minne därifrån etsat sig fast?

– Jag tror det är fjärde eller femte gången vi spelar på Vingen nu. Vi minns kanske framför allt att det var en väldigt trevlig publik när Hisingejul firades förra året, säger Olle Huldén.

Vad kan besökarna förvänta sig den 11 december i kulturhuset?

– Hisingejul är en väldigt icke-traditionell julkonsert som nu blivit en tradition. I dessa tider kan man lätt få en överdos av tomtar, stalledrängar, helga nätter och stjärnor i det blå. En Hisingejul innehåller ett minimum av jullåtar, men är ändå stämningsfull på sitt sätt. Svängig och rolig. Halsbrytande texter, saxofonsolon och Hisingevitsar.

Er basist Niklas Jendeby är väl, om jag är korrekt underrättad, uppvuxen i Torslanda? Hur ser han på ett sådant här prestigefyllt ”homecoming gig”?

– Niklas får uttala sig själv…

– Det känns fint att komma hem till mammas gata och Åkes hönökakor. Synd bara att alla mina gamla skolor numera är rivna, så nostalgin får frodas kring Torslandavallen i stället, säger Niklas Jendeby.

Har någon av er andra någon relation till Torslanda?

– Vår saxofonist Kristian Wedel har en särskild relation till Torslanda. Han är journalist på GP, författare och mycket tankspridd. När vi ska repetera i Olles garage i Bjurslätt, så ringer han ofta och säger ”Najj, jag åkte med fel buss. Kan någon hämta mig vid Torslandakrysset?”, säger Olle Huldén.

Som Hisingens Nationalorkester får ni anses vara experter. Hur skulle ni ranka olika områden på ön? Vad skiljer Säve från Lundby? Vilken tonart passar bäst för Björlandabor? Vilka instrument är besvärligast att frakta hela vägen till Amhult?

– Oj, här var många svåra frågor. Vi kan inte gärna ranka olika områden på denna sagoö. Allt är lika underbart, från Färjenäs till Ragnhildsholmen. Vi bor ju allihop i Lundby och här funkar enkla tonarter som C-dur bäst. I Björlanda tror jag de gillar Fiss-moll, men det är alldeles för svårt för oss. Trummor är alltid besvärliga instrument. Dels behöver man en extra bil, dels hör publiken inte texterna när trummisen bankar på. Därför har vi trummor bara på våra skivor och det blir garanterat trumfritt i Torslanda.

Sist men inte minst: Vilken låt brukar riva ner det största jublet och varför är det Dé la GAIS?

– Dé la GAIS är en undantagslåt och den skrevs på uppdrag av vår kompis komikern Per Andersson. Han hade av misstag meddelat GAIS styrelse att han hade en GAIS-låt på gång. Sedan ringde han oss och bad oss skriva en. Man får ställa upp för sina vänner.

– Vi håller förstås på Häcken och har årskort både på herrarnas och damernas matcher. Har ni skrivit tillräckligt om damernas SM-guld i er tidning, förresten? Våra två största hittar är Hisingens nationalsång ”Snart rasar Götaälvbron” och skräckskildringen ”Tio timmar i Ullared”.

Det som startade i dur med förbrödrande i kränkning visar sig ha tagit en luguber vändning till moll i och med fotbollsfrågan. Och värre ska det visa sig bli.

– Till sist kan jag nämna att vi har två akilleshälar. Den ena är att Niklas Jendeby från Torslanda egentligen håller på ÖIS och den andra är att saxofonisten Peo Lundgren kommer från Grums. Men det får du förstås absolut inte skriva i din tidning.

– Ja, och sedan vill vi ju gärna berätta att vi precis kommit ut med vår femte fullängds-CD. Den heter ”Femmans spårvagn hem till Hisingen” och måste förstås finnas i varje ansvarsfull Hisingsbos skivhylla, avslutar Olle Huldén.

Vier Brillen uppträder på Kulturhuset Vingen den 11 december. Biljetter köper man på Vingens hemsida.