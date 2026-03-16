Offentligt öppet hus-möte om simhallen i Amhult

I förra veckan berättade Torslanda-Öckerötidningen att detaljplanen för den planerade simhallen i Torslanda gått ut på samråd. Det är då allmänheten har möjlighet att komma med åsikter om planarbetet. Samrådstiden pågår mellan 11 mars och den 8 april.

Nu har ett datum för ett offentligt möte i Torslanda då allmänheten kan ställa frågor och få reda på mer om förslaget till detaljplan sats.

Det rör sig om torsdagen den 26 mars klockan 17:00-19:00. Då kommer förvaltningspersonal vara på plats för ett öppet hus-möte på Torslanda bibliotek, på Kulturhuset Vingen på Amhults Torg.