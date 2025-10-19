Nya Torslandaskolan kan bli årets bästa byggnad

Torslandaskolan F-6 stod efter en rad förseningar redo för invigning vid höstterminens start 2024. Skolan som ritades av Links arkitektur är särskilt utformad för att utnyttja regnvatten som resurs genom kreativa dagvattenlösningar runt omkring byggnaden. Tanken är att regniga dagar ska medföra både pedagogiska och lekfulla upplevelser för eleverna.

Torslanda-Öckerö bjöds både in på en guidad rundtur inför skolans öppnande i mars 2024 och vid skolstarten i augusti samma år. Då var förväntningarna höga på den nya skolan både bland elever och skolpersonal.

Fokuserat på att bedriva skola

Efter ett drygt år i de nya spektakulära lokalerna och den regnfrämjande utemiljön ser skolans rektor, Dan Alfredsson, tillbaka på två och en halv terminers verksamhet. Han har inte gått runt och funderat om huruvida den nya skolan skulle komma att nomineras och prisas eller ej – utan har haft fullt fokus på driften.

– Vi på skolan har fullt upp med att göra bra skola för våra elever så jag tror inte att det är någon på skolan som gått och funderat på att byggnaden kan få ett pris. Sedan har vi ju såklart redan sedan ritningsstadiet sagt att vi kommer få en väldigt fin skola. Jag vet att jag själv flera gånger sa att ”vi kommer få Göteborgs finaste skola”. Jag har inte läst någon motivering så vet inte om det bara är utseendet som bedöms eller om kreativa lösningar som regnet spelar roll, säger Dan Alfredsson till Torslanda-Öckerötidningen.

Lever skolan upp till personalens och elevernas förväntningar?

– Det första året har verkligen varit både upp och ner. På många sätt har lokalerna levt upp till våra förväntningar, till exempel när det gäller ljudmiljö, pedagogiskt tänk inomhus och en skolgård som inbjuder till lek och rörelse. Samtidigt har lokalen haft en del barnsjukdomar med larm som krånglar och man upptäcker hela tiden saker som såg bra ut på ritningarna, men som inte funkar i verkligheten. Men nu efter ett år så känns det som att vi har löst mycket av det där.

”Glada att vara nominerade”

Förutom Torslandaskolan F-6 är det nya Volvos nya musei- och aktivitetshus World of Volvo nära Liseberg, lägenhetshuset BRF Spanjoletten som är en del av Fixfabriken mellan Majorna och Sandarna, samt Miljöförvaltningens nyrenoverade kontor i Kronans gamla bryggerilokaler i hängmattan på Karl Johansgatan i Majorna som är nominerade.

– Det ser ju ut att vara tuff konkurrens men vi är glada att vi blivit nominerade, kommenterar Dan Alfredsson.

Johannes Hulter (S) är ordförande i stadsbyggnadsnämnden och ordförande i den jury som nominerar och sedermera utser Göteborgs bästa byggnad.

– Jag tycker att de här fyra är väldigt olika var för sig men på respektive sätt uttrycker de en hög nivå, både arkitektoniskt men också den inre delen av byggnaden, säger Johannes Hulter till Göteborgs-Posten.

Amhults kyrka prisades 2015

Per och Alma Olssons fonds pris för årets bästa byggnad består av en bronsplakett att fästa på byggnaden och en prissumma på 10 000 kronor. Prissumman är tänkt att användas till konstnärlig utsmyckning eller annat som kan komma till glädje för andra.

Per och Alma Olsson var ett grosshandlarpar som i sitt testamente från 1926 donerade 100 000 kronor att via en fond varje år dela ut pris till ”den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de byggnadsverk som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav”.

Priset delades ut för första gången 1965.

2015 tilldelades priset årets bästa byggnad den då nyuppförda Amhults kyrka. Det återstår att se om priset återvänder till Torslanda tio år senare.

I november meddelar juryn vilken byggnad som utses till årets bästa och prisceremonin äger rum på Börsen vid Gustav Adolfs torg i december.