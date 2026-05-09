Stommen på kommande fullstora idrottshallen, närmast korsningen Kongahällavägen-Gamla Tumlehedsvägen, sträcker sig mot skyn.

Nya Noleredsskolan börjar ta form

Publicerad: igår kl 09:32

Silhuetten av den nya Noleredsskolan reser sig mot skyn när takstolarna nu har börjat monteras. 2028 ska den nya skolan vara redo för att ta emot elever och personal.

I november förra året togs det första symboliska spadtaget för nya Noleredsskolan. Det var elever på Noleredsskolan som tog de spadtagen till sin blivande skola, samtidigt som rektor Dan Alfredsson, politiker, skolpersonal och tjänstepersoner höll tal.

Att då, förra hösten, stå bland jordhögar, sand och schaktmassor och några byggmaskiner på platsen där det brukade ligga en livlig skola kändes nästa lite ödsligt. 

Men nu drygt fem månader senare ser det helt annorlunda ut på platsen. 

I början av 2026 pågick pålning och gjutning av grunden. Nu i maj är pålningen klar, men gjutningen pågår fortfarande i vissa delar av den nya skolan, som kommer uppföras i två våningar med en fullstor idrottshall, matsal med ett tillhörande tillagningskök. 

Även uppsättningen av stommen har påbörjats under april. Stommen består av limträ och stål. Under de senaste veckorna har även takstolarna i limträ börjat resas, vilket göra att man med lite god fantasi kan börja förnimma hur idrottshallen kommer att se ut när den står klar för inflyttning någon gång under 2028 – om allt går enligt plan. 

Den nya skolan kommer att ha plats för 570 elever – med möjlighet att vid behov kunna byggas ut för att kunna ta emot ytterligare cirka 200 elever.  

Vid det första spadtaget i november, gav entreprenören Hedin Construction en specialbyggd låda i form av ett hus prytt med texten Noleredsskolan till de skolelever som ska gå här när skolan är klar. I den la de lägga teckningar, texter, eller vad de ville, och lådan kommer sedan byggas in i en vägg på hemligt ställe i skolan. Tanken är att den ska fungera som en tidskapsel som berättar om hur det var när skolan byggdes, och en överraskning när den hittas någon gång i framtiden.

Henrik Edberg

Henrik Edberg
