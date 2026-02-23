Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Går allt enligt planerna ska den nya ledningen vara färdigt under hösten eller vintern 2026.

Ny spillvattenledning anläggs

Publicerad: idag kl 06:29 (uppdaterad idag kl 06:30)

En ny avloppsledning längs Kongahällavägen i Lilleby beräknas vara klar senare i år. Den ska bland utöka kapaciteten och se till att inte fler översvämningar sker i området.

Annons

Under vintern har Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad inlett arbetet med en ny avloppsledning längs en sträcka på Kongahällavägen i Lilleby. Sträckan där en ny spillvattenledning ska anläggas sträcker sig grovt räknat, drygt en och halv kilometer, ungefär mellan avfarten Mjölkbodsvägen i norr och Lilleby Ås i söder. 

Delar av 70-sträckan i den norra delen av området har vid olika tillfällen drabbats av översvämningar. Det är en av anledningarna till att ledningen nu måste bytas ut. 

– VA-arbetet som utförs är på grund av kapacitetsbrist i dagens befintliga ledningssystem och det upptäcktes i samband med att det kom upp spillvatten ur en brunn vid Kongahällavägen. En utredning har genomförts och förslaget var att man anlägger en ny spillvattenledning. Det medför att vi ökar kapaciteten gentemot dagens befintliga spillvattenledning, säger Ricardo Silva Da Lage, projektledare på Kretslopp och vatten.

Målet är att arbetet ska bli klart under hösten eller vintern 2026, förutsatt att inga hinder uppstår under utbyggnaden. 

Kommer arbetet att få någon påverkan på trafiken under något skede i processen?

– Projektet ska inte göra någon påverkan med exempelvis schaktarbeten på körbanan utmed Kongahällavägen. Vi har valt att använda en schaktfri metod när vi korsar Kongahällavägen, säger Ricardo Silva Da Lage.

Fakta

Spillvatten

Spillvatten är vatten från bad, disk, tvätt, spolvatten från toalett samt vatten från golvbrunn i våtutrymmen.
Bad-, disk- och tvättvatten kallas även BDT-vatten eller gråvatten, medan vatten som kommer från toaletten också kallas svartvatten.
Spillvatten leds via separata avloppsledningar till reningsverk för behandling innan det återförs till naturen, vilket förhindrar miljöfarliga utsläpp och skyddar hälsan.
Spillvatten i Göteborg hanteras främst av Gryaab, som renar avloppsvatten från 80 procent av Göteborgs hushåll vid Ryaverket. 99 procent av Göteborgs invånare är anslutna till detta system.
Förvaltningen Kretslopp och vatten ansvarar för ledningsnätet. 

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Dela
Mer från Torslanda
Ny spillvattenledning anläggs
Ny spillvattenledning anläggs

En ny avloppsledning längs Kongahällavägen i Lilleby beräknas vara klar senare i år.

Ingen rivning nära förestående
Ingen rivning nära förestående

– men detaljplanearbetet går framåt.

Ica Björlanda får nya lokaler 2027
Ica Björlanda får nya lokaler 2027

I tio år har Icabutiken i Skra Bro velat flytta till nya lokaler. I den...

Möt Bella – en nobel gammal engelsk dame
Möt Bella – en nobel gammal engelsk dame

Sveriges troligen äldsta engelska bulldogg bor i Torslanda.

Populär Second hand flyttar
Populär Second hand flyttar

Vännplatsen får nya lokaler – de gamla ska rivas.

Senaste nytt
Ny spillvattenledning anläggs
Ny spillvattenledning anläggs

En ny avloppsledning längs Kongahällavägen i Lilleby beräknas vara klar senare i år.

Ingen rivning nära förestående
Ingen rivning nära förestående

– men detaljplanearbetet går framåt.

Skolvärdinnan försvinner
Skolvärdinnan försvinner

– kommunen hänvisar till minskade elevantal.

”Var snälla mot varandra på internet”
”Var snälla mot varandra på internet”

En bibliotekarie lär oss något större än rockhistoria: att vara snälla mot varandra – även...

Ledarskapsprogram ska stärka ungdomar och föreningslivet
Ledarskapsprogram ska stärka ungdomar och föreningslivet

När Skärgårdens SK:s ordförande Anna Nyberg började fundera över vad gott ledarskap egentligen betyder, väcktes...

Laddar

Är du nöjd med den svenska medaljskörden i OS hittills?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
”Var snälla mot varandra på internet”

”Var snälla mot varandra på internet”

En bibliotekarie lär oss något större än rockhistoria: att vara snälla mot varandra – även på internet.

Sport
Här är olympierna från vårt närområde

Här är olympierna från vårt närområde

Vilka olympier har egentligen sitt ursprung i Torslanda-Öckerötidningens utgivningsområde?

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino