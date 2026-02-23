Ny spillvattenledning anläggs

Under vintern har Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad inlett arbetet med en ny avloppsledning längs en sträcka på Kongahällavägen i Lilleby. Sträckan där en ny spillvattenledning ska anläggas sträcker sig grovt räknat, drygt en och halv kilometer, ungefär mellan avfarten Mjölkbodsvägen i norr och Lilleby Ås i söder.

Delar av 70-sträckan i den norra delen av området har vid olika tillfällen drabbats av översvämningar. Det är en av anledningarna till att ledningen nu måste bytas ut.

– VA-arbetet som utförs är på grund av kapacitetsbrist i dagens befintliga ledningssystem och det upptäcktes i samband med att det kom upp spillvatten ur en brunn vid Kongahällavägen. En utredning har genomförts och förslaget var att man anlägger en ny spillvattenledning. Det medför att vi ökar kapaciteten gentemot dagens befintliga spillvattenledning, säger Ricardo Silva Da Lage, projektledare på Kretslopp och vatten.

Målet är att arbetet ska bli klart under hösten eller vintern 2026, förutsatt att inga hinder uppstår under utbyggnaden.

Kommer arbetet att få någon påverkan på trafiken under något skede i processen?

– Projektet ska inte göra någon påverkan med exempelvis schaktarbeten på körbanan utmed Kongahällavägen. Vi har valt att använda en schaktfri metod när vi korsar Kongahällavägen, säger Ricardo Silva Da Lage.