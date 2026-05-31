Ny sommar med avrådan från bad i Tumlehed

Vattenkvaliteten i Tumlehed har växlat de senaste åren. I år har kommunen inte testat vattenkvaliteten än, men avråder ändå från bad under hela säsongen. Den första mätningen för säsongen sker i juni, därefter sker en utredning.

Avrådan från bad under sommaren 2026 kommer dock att ligga fast oavsett vad säsongens prover visar.

– Proverna vi tar i år kommer att visa en nulägesbedömning men avrådan vi gjort är på grund av vattenklassificeringen “Dålig vattenkvalitet” som baseras på provtagningar från de senaste fyra åren och följer de regler som finns för EU-badplatser, säger Agnes Karlsson, badplatsförvaltare vid Göteborgs Stad.

Kan vara hälsorisk

Badvattnet i Tumlehed hade 2022 klassificeringen “Utmärkt vattenkvalitet“ vilket är den högsta klassificeringen på skalan. Året därefter upptäcktes halter av E.Coli och intestinala enterokocker, bakterier som lever i tarmarna hos djur och människor. Sedan dess avråder kommunen från bad. Bakterierna i vattnet kan vara en hälsorisk och leda till magont, illamående, diarré, feber eller hudutslag.

Förra året visade alla provtillfällen goda värden och tjänligt vatten men under 2024 hade tre av nio provtillfällen dålig kvalitet med otjänligt vatten. Därför är bedömningen som gjorts utifrån regler för EU-badplatser att klassificeringen “Dålig vattenkvalitet” finns kvar även denna säsong och att kommunen avråder från bad.

Vill inte spekulera

Varför vattnet i just Tumlehed har blivit förorenat är oklart. Tidigare har det spekulerats om smuts från omkringliggande markytor som sköljs ner i badvattnet samt spillning och avföring från fåglar som åker med regnvatten. Det berättade Susanne Jörlöv, tidigare strategisk förvaltare för badplatser vid Göteborgs Stad, för Torslanda-Öckerötidningen, i augusti för två år sedan.

Agnes Karlsson är dock försiktig. Hon vill undvika spekulationer om anledningar till den dåliga vattenkvaliteten, men också vilka eventuella åtgärder som skulle kunna bli aktuella för att få upp vattenkvaliteten.

– Vi har beställt en utredning som genomförs nu i sommar och väljer att inte spekulera i vad som ligger bakom resultatet tills vi vet vad utredningen visar. Förhoppningsvis är den klar till slutet av sommaren, men vi får se hur långt vi kommer, säger Agnes Karlsson.

Avrådan – inget förbud

Nästa år görs en ny bedömning utifrån utredningen och vattenproverna från de senaste fyra åren. En avrådan är inget förbud, det är upp till var och en om man vill bada eller inte.

– Jag hade kunnat bada om nästa provresultat också visar tjänligt vatten, men ändå försökt att inte svälja något vatten. Det är ju svårt för barn att tänka på så jag hade avvaktat till nästa resultat innan bad i Tumlehed.

/Alma Diez