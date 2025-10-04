Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
I december införs Linje 129 under högtrafik. Linjen kommer inte stanna mellan Skra Bro och Hjalmar Brantingsplatsen.

Ny snabbuss komplement till linje 29

Publicerad: idag kl 07:51 (uppdaterad idag kl 07:59)

Från och med den 14 december inför Västtrafik en ny snabbusslinje från Torslanda till Nordstan. Linje 129 kommer i rusningstrafik att åka direkt mellan Skra Bro och Hjalmar Brantingsplatsen, så som Svart Express gjorde tidigare. 

Västtrafik har tagit till sig av de åsikter som resenärer har framfört i och med att Svart Express blev Linje 29 tidigare i år, med längre restid och fler hållplatser mellan Skra Bro och Hjalmar Brantingsplatsen som följd. 

Därför inför man från och med den 14 december i år en ny snabbusslinje som kör mellan Torslandakrysset via Skra Bro till Nordstan. Linje 129 kör vardagar mellan klockan 06–09 på morgonen och 15–18 på eftermiddagen, med fem avgångar per timma. Precis som Svart Express, kommer 129:an inte att stanna mellan hållplatserna Skra Bro och Hjalmar Brantingsplatsen. 

Det kommer Linje 29 som också trafikerar sträckan fortsätta att göra, med fem avgångar per timma i rusningstrafik. 

Hur kommer det sig att 129:an får Torslandakrysset och inte Amhult Resecentrum som start- och ändhållplats till skillnad från 29:an?

Det hänger ihop omloppsmässigt med bussarna vi har tillgängliga. Det här har gått ganska fort så det kan hända att det ändras i framtiden, säger Magnus Hagård, trafikstrateg på Västtrafik. 

I och med att Linje 129 inte stannar mellan Skra Bro och Hjalmar Brantingplatsen räknar Västtrafik med en förkortad restid motsvarande den tiden som Svart Express tog att åka sträckan med, men konstaterar Magnus Hagård, trafiksituationen inne i centrala Göteborg, kring Centralstationen, varierar på grund av all byggnation där. 

Vad är det som har fått Västtrafik att införa 129:an? 

Det är klart att vi har tagit till oss av åsikterna som vi har fått in från resenärer. Med den här lösningen vill vi behålla fördelarna med Linje 29 – med större yttäckning och fler målpunkter för vissa resenärer – samtidigt som man har valet att göra snabbare resor in till centrum med 129:an, säger Magnus Hagård. 

Läs mer: ”129:an en bra lösning för Torslandaborna”

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg

Dela
Relaterade artiklar
”129:an en bra lösning för Torslandaborna”
”129:an en bra lösning för Torslandaborna”

– Jag tror att 129:an kan vara ett alternativ även för arbetspendlare i centrala Torslanda...
Mer från Torslanda
Ny snabbuss komplement till linje 29
Ny snabbuss komplement till linje 29

Linje 129 kommer i rusningstrafik att åka direkt mellan Skra Bro och Hjalmar Brantingsplatsen, så...
”129:an en bra lösning för Torslandaborna”
”129:an en bra lösning för Torslandaborna”

– Jag tror att 129:an kan vara ett alternativ även för arbetspendlare i centrala Torslanda...
”Det var värre än jag trodde”
”Det var värre än jag trodde”

Hallå där, Anna Wickman Aronsson…från Torslanda som är med i den nya säsongen av dokusåpaklassikern...
Dagmar, 94, biten av kamphund i Amhult
Dagmar, 94, biten av kamphund i Amhult

En vanlig shoppingtur till affären slutade med läkarbesök och ett blödande sår i låret efter...
Två dagar i rusningstrafik
Två dagar i rusningstrafik

Tidningens reporter testar X1 och X6.
Senaste nytt
Ny snabbuss komplement till linje 29
Ny snabbuss komplement till linje 29

Linje 129 kommer i rusningstrafik att åka direkt mellan Skra Bro och Hjalmar Brantingsplatsen, så...
”129:an en bra lösning för Torslandaborna”
”129:an en bra lösning för Torslandaborna”

– Jag tror att 129:an kan vara ett alternativ även för arbetspendlare i centrala Torslanda...
En månad att tänka på det jobbiga
En månad att tänka på det jobbiga

Under oktober varje år pågår Cancerfondens Rosa bandet-kampanj med syftet att samla in pengar till...
120 år med skytte på Öckerö
120 år med skytte på Öckerö

När Öckerö Skytteförening fyllde 120 sparades det inte på krutet.
”Det var värre än jag trodde”
”Det var värre än jag trodde”

Hallå där, Anna Wickman Aronsson…från Torslanda som är med i den nya säsongen av dokusåpaklassikern...
Laddar

Var det rätt att sänka styrräntan?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
En månad att tänka på det jobbiga

En månad att tänka på det jobbiga

Under oktober varje år pågår Cancerfondens Rosa bandet-kampanj med syftet att samla in pengar till forskning och sprida kunskap om cancer – i synnerhet bröstcancer. 
Öckerö
120 år med skytte på Öckerö

120 år med skytte på Öckerö

När Öckerö Skytteförening fyllde 120 sparades det inte på krutet.

Annonser

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino