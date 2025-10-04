Ny snabbuss komplement till linje 29

Västtrafik har tagit till sig av de åsikter som resenärer har framfört i och med att Svart Express blev Linje 29 tidigare i år, med längre restid och fler hållplatser mellan Skra Bro och Hjalmar Brantingsplatsen som följd.

Därför inför man från och med den 14 december i år en ny snabbusslinje som kör mellan Torslandakrysset via Skra Bro till Nordstan. Linje 129 kör vardagar mellan klockan 06–09 på morgonen och 15–18 på eftermiddagen, med fem avgångar per timma. Precis som Svart Express, kommer 129:an inte att stanna mellan hållplatserna Skra Bro och Hjalmar Brantingsplatsen.

Det kommer Linje 29 som också trafikerar sträckan fortsätta att göra, med fem avgångar per timma i rusningstrafik.

Hur kommer det sig att 129:an får Torslandakrysset och inte Amhult Resecentrum som start- och ändhållplats till skillnad från 29:an?

– Det hänger ihop omloppsmässigt med bussarna vi har tillgängliga. Det här har gått ganska fort så det kan hända att det ändras i framtiden, säger Magnus Hagård, trafikstrateg på Västtrafik.

I och med att Linje 129 inte stannar mellan Skra Bro och Hjalmar Brantingplatsen räknar Västtrafik med en förkortad restid motsvarande den tiden som Svart Express tog att åka sträckan med, men konstaterar Magnus Hagård, trafiksituationen inne i centrala Göteborg, kring Centralstationen, varierar på grund av all byggnation där.

Vad är det som har fått Västtrafik att införa 129:an?

– Det är klart att vi har tagit till oss av åsikterna som vi har fått in från resenärer. Med den här lösningen vill vi behålla fördelarna med Linje 29 – med större yttäckning och fler målpunkter för vissa resenärer – samtidigt som man har valet att göra snabbare resor in till centrum med 129:an, säger Magnus Hagård.

Läs mer: ”129:an en bra lösning för Torslandaborna”