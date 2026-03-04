Veckans tidning
Christina Ostwald, Catharina Stigsdotter, Anna Sibinska, Eivor Nowell, Ann-Sofie Udehn, Björn Engdahl - delar av styrelsen för den nya riksteaterföreningen i Torslanda.

Ny riksteaterförening startar i Torslanda

Publicerad: igår kl 11:35

En ny förening tar snart plats på kulturscenen i Torslanda. Den nystartade riksteaterföreningen har ett tydligt mål: Att erbjuda teater och scenkonst av hög kvalitet – på hemmaplan. 

Riksteatern Torslanda är i uppstartsfasen. Bakom initiativet står bland annat Ann-Sofie Udehn, vice ordförande i den nystartade styrelsen. 

– Det är en process innan det blir helt klart, men vi är i gång och det känns väldigt spännande, berättar hon. 

Bakgrunden till satsningen är att Torslanda länge saknat ett större utbud av teater och scenkonst. 

– Jag har arbetat med barnkultur inom grundskoleförvaltningen i många år. Och när jag fick frågan om vi inte skulle ha en riksteaterförening här ute så nappade jag. Det har ju inte funnits så mycket teater här i detta område, berättar Ann-Sofie Udehn.

Nu pensionär kände hon att det var bra att ta tag i idén. 

– Jag känner väl till Vingen och har haft samarbeten med den tidigare genom skolan. Så jag började fråga folk jag kände. Det är inte alltid lätt att jobba ideellt och få ihop men teater – men nu är vi tillräckligt många. 

Köpa in teatrar

Föreningen blir en självsående egen förening i Torslanda, men är samtidigt en del av den stora Riksteaternföreningen som arbetar centralt. Och Torslandaborna kan vänta sig mycket bar teater i framtiden, berättar hon. 

– Tanken är att vi ska köpa in teatrar och erbjuda boende i Torslanda teater med hög kvalitet. 

Och intresset verkar redan stort. I december arrangerade föreningen ett quiz på vingen, där många nyfikna dök upp. 

– Vi har redan de som kontaktar oss och vill använda vingen som scen. 

Men exakt vilken sorts teater det blir återstår att se. Föreningen vill gärna hitta en bra balans för att locka en bred publik. 

– Det är ju viktigt att starta med rätt teater. Det måste passa många. Och vi vill jättegärna försöka nå en målgrupp som annars är svår, de mellan 30 och 50. 

Även fokus på barn- och familjekultur. 

– Förhoppningsvis kommer vi kunna erbjuda familjeföreställningar framöver. 

Drömmen är att skapa en levande scenkonsttradition i Torslanda

– Det är mycket fokus på sport här ute, vilket är jättebra. Men vi tror det finns ett behov av mer teater och scenkonst som vi kan lyckas fylla. 

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
