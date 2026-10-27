Nu kostar matavfallet

När sopsorteringen flyttar närmare bostaden innebär det att alla villaägare i Göteborg får nya sopkärl. Tidigare betalade villaägare en viktavgift för sina restsopor. Matavfallet kostade inte något.

Det nya systemet med hushållsnära sophantering innebär att ett av de nya kärlen, som innehåller matavfall och restavfall i var sitt fack kommer vägas tillsammans, vilket innebär en ny kostnad. Viktavgiften är inte ett nationellt lagkrav utan en del av Göteborgs egen taxemodell, skriver SVT.

– För några år sedan ville vi uppmuntra att sortera ut matavfallet. Nu har vi kommit ett steg i det beteendet och då tycker vi att villakunderna är redo att prata om att minska matsvinn, säger Frida Gustavsson på Göteborgs stad, kretslopp och vatten till SVT Nyheter Väst.