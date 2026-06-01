Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Plötsliga beskedet:

Nu finns mark till ishall i Torslanda

Publicerad: idag kl 15:37 (uppdaterad idag kl 15:38)

Bettan Andersson (V) stod för ett oväntat inspel, när kommunfullmäktige stod beredda att anta detaljplanen för Torslanda tvärförbindelse, under sammanträdet den 28 maj.
– Vi har fått mark till ishall i Torslanda, sa idrott- och föreningsnämndens ordförande.

Annons

Under sammanträdet i kommunfullmäktige den 28 maj, när ärendet om antagandet av detaljplanen av Torslanda tvärförbindelse debatterades, fick bland annat Vänsterpartiet, kritik för att ha förhalat processen av Hampus Magnusson (M). Dan-Ove Marcelind (KD) nämnde också att den ishall som Torslandaborna ”utlovats” sedan kommunsammanslagningen 1967 hade uteblivit, något som även SD:s Rasmus Ragnarsson var inne på i sitt anförande.

Det fick ordföranden i idrott- och föreningsförvaltningen, Bettan Andersson (V), att gå upp i talarstolen och avge ett kort och koncist budskap inför fullmäktige:

– Dan–Ove, vi har en väldigt glad nyhet, vi har fått mark till ishall i Torslanda.

 

Lokaliseringsstudie ger förslag

Den 1 juni får Torslanda-Öckerötidningen svar från idrott- och föreningsförvaltningen om vad som egentligen har skett och vilken lokalisering det handlar om.

Och det är inte det område i Kvisljungeby, söder om Hovgårdsvallen, som tidningen så sent som i slutet av mars i år skrev skulle utredas för ändamålet, tillsammans med uppförandet av en grundskola.

Nu har en lokaliseringsstudie, utförd av stadutvecklingsenheten i Göteborg, landat i ett nytt förslag till plats, som innebär en lokalisering söder om Ica Maxi och nära Gossbydalsrondellen i Amhult.

– Den här lokaliseringen är ny även för oss inom politiken, platsen kom upp för bara någon månad sedan. Det är mark som egentligen skulle ha använts av en annan förvaltning. Och även om det är tidigt i processen, så finns nu mark att bygga på. Finansieringen är klar. Vi har bara väntat på mark, säger Bettan Andersson till Torslanda-Öckerötidningen.

Vad säger du om lokaliseringen?

– Det är en bra central placering i Torslanda, med bra tillgänglighet. Jag tycker att det är kul att vi har kunnat ta tag i upprustningen av Torslandavallen, att simhallen är på gång i Amhult och att det nu finns mark för en ishall, när Torslandaborna har fått vänta så länge, säger Bettan Andersson.

 

Detaljplan tidigast 2028

Att det är ett tidigt skede i processen kring ishallen i Torslanda gör att det föreligger många osäkerhetsfaktorer, enligt stadsutvecklingsenheten. Arbetet är nu i det steg som inom stadens process kallas stadsutvecklingsidé och förhoppningen är att starta ett stadsutvecklingsförslag till hösten i år.

Om allt skulle gå vägen så skulle en detaljplan kunna startas 2028. Vilket i sin tur skulle innebära att en ishall skulle kunna stå klar som tidigast 2032. Det blir i så fall som brukligt stadsbyggnadsförvaltningen som håller i detaljplanearbetet.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Dela
Mer från Torslanda
Nu finns mark till ishall i Torslanda
Nu finns mark till ishall i Torslanda

– Vi har fått mark till ishall i Torslanda, sa idrott- och föreningsnämndens ordförande.

Ny sommar med avrådan från bad i Tumlehed
Ny sommar med avrådan från bad i Tumlehed

”Upp till var och en”

Detaljplan för tvärförbindelsen antagen
Detaljplan för tvärförbindelsen antagen

Jodå, till slut hände det!

Framgångar för Torslandagymnaster
Framgångar för Torslandagymnaster

Förra helgen var gymnaster från Göteborgs Turnförening på plats i Malmö för att tävla i...

Tvärförbindelsen upp i kommunfullmäktige
Tvärförbindelsen upp i kommunfullmäktige

Den 28 maj hålls nästa sammanträde i Göteborgs kommunfullmäktige. Med i föredragningslistan är antagandet av...

Senaste nytt
Nu finns mark till ishall i Torslanda
Nu finns mark till ishall i Torslanda

– Vi har fått mark till ishall i Torslanda, sa idrott- och föreningsnämndens ordförande.

Det flytande skolskeppet miljöcertifieras
Det flytande skolskeppet miljöcertifieras

Inför hösten väntar nya, ovanliga, äventyr då skeppet ska miljöcertifieras. 

Ny sommar med avrådan från bad i Tumlehed
Ny sommar med avrådan från bad i Tumlehed

”Upp till var och en”

22 års väntan och sedan tomhet
22 års väntan och sedan tomhet

Arsenals ligaguld efter 22 år blir en seger som väcker både eufori och existentiell tomhet:...

Detaljplan för tvärförbindelsen antagen
Detaljplan för tvärförbindelsen antagen

Jodå, till slut hände det!

Laddar

Brukar du fira Sveriges nationaldag?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
22 års väntan och sedan tomhet

22 års väntan och sedan tomhet

Arsenals ligaguld efter 22 år blir en seger som väcker både eufori och existentiell tomhet: varför känns ett helt livs supporterladdning så stort när det egentligen bara är ett spel?

Torslanda
Framgångar för Torslandagymnaster

Framgångar för Torslandagymnaster

Förra helgen var gymnaster från Göteborgs Turnförening på plats i Malmö för att tävla i SM och JSM i artistisk gymnastik. 

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino