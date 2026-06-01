Nu finns mark till ishall i Torslanda

Under sammanträdet i kommunfullmäktige den 28 maj, när ärendet om antagandet av detaljplanen av Torslanda tvärförbindelse debatterades, fick bland annat Vänsterpartiet, kritik för att ha förhalat processen av Hampus Magnusson (M). Dan-Ove Marcelind (KD) nämnde också att den ishall som Torslandaborna ”utlovats” sedan kommunsammanslagningen 1967 hade uteblivit, något som även SD:s Rasmus Ragnarsson var inne på i sitt anförande.

Det fick ordföranden i idrott- och föreningsförvaltningen, Bettan Andersson (V), att gå upp i talarstolen och avge ett kort och koncist budskap inför fullmäktige:

– Dan–Ove, vi har en väldigt glad nyhet, vi har fått mark till ishall i Torslanda.

Lokaliseringsstudie ger förslag

Den 1 juni får Torslanda-Öckerötidningen svar från idrott- och föreningsförvaltningen om vad som egentligen har skett och vilken lokalisering det handlar om.

Och det är inte det område i Kvisljungeby, söder om Hovgårdsvallen, som tidningen så sent som i slutet av mars i år skrev skulle utredas för ändamålet, tillsammans med uppförandet av en grundskola.

Nu har en lokaliseringsstudie, utförd av stadutvecklingsenheten i Göteborg, landat i ett nytt förslag till plats, som innebär en lokalisering söder om Ica Maxi och nära Gossbydalsrondellen i Amhult.

– Den här lokaliseringen är ny även för oss inom politiken, platsen kom upp för bara någon månad sedan. Det är mark som egentligen skulle ha använts av en annan förvaltning. Och även om det är tidigt i processen, så finns nu mark att bygga på. Finansieringen är klar. Vi har bara väntat på mark, säger Bettan Andersson till Torslanda-Öckerötidningen.

Vad säger du om lokaliseringen?

– Det är en bra central placering i Torslanda, med bra tillgänglighet. Jag tycker att det är kul att vi har kunnat ta tag i upprustningen av Torslandavallen, att simhallen är på gång i Amhult och att det nu finns mark för en ishall, när Torslandaborna har fått vänta så länge, säger Bettan Andersson.

Detaljplan tidigast 2028

Att det är ett tidigt skede i processen kring ishallen i Torslanda gör att det föreligger många osäkerhetsfaktorer, enligt stadsutvecklingsenheten. Arbetet är nu i det steg som inom stadens process kallas stadsutvecklingsidé och förhoppningen är att starta ett stadsutvecklingsförslag till hösten i år.