Nu är den omdiskuterade stammen ovanför vägen kapad

Turerna kring den tusenåriga linden på Torslanda kyrkogård har varit många – och de har intensifierats under senare år. I februari 2024 knäcktes några av lindens stammar och en föll ned på en förbipasserande bil vars förare turligt nog klarade sig utan allvarliga skador.

Under 2025 hörde flera läsare av sig till Torslanda-Öckerötidningen om ytterligare en stam som upplevdes hänga riskabelt långt ner över vägbanan och utgöra en trafikfara. En av dem var Tomas Olsson som tidningen skrev om den 1 mars 2025.

Jessica Karlsson på Göteborgs Begravningssamfällighets skötselavdelning berättade då för tidningen att linden besiktigades vart fjärde år och att den tekniska undersökningen inte påvisade någon röta i den gren som gick ut över Kongahällavägen.

Eftersom linden är kulturminnesmärkt behövs klartecken från Länsstyrelsen för att göra större ingrepp i trädet. Påpekande från stadsmiljöförvaltningen

Tidigare i år mätte stadsmiljöförvaltningen i Göteborg avståndet mellan vägbanan och stammen och upptäckte att stammen hängde för lågt och därmed utgjorde en trafikfara.

– Avståndet uppmättes till 4,40 meter, det är 20 centimeter lägre än vad som är lämpligt, säger Teresia Engbom från Göteborgs Begravningssamfällighet.

Efter påpekandet från stadsmiljöförvaltningen ansökte Göteborgs Begravningssamfällighet om att få beskära trädet hos Länsstyrelsen. Något som de beviljade.

Den 24 mars, klockan 9:00, var det så dags att kapa stammen.

Kongahällavägen vid Torslanda kyrka spärrades av med hjälp av vakter, och arboristen Daniel Henriksson var på plats med sin stora lastbil utrustad med en kran med kombinerad gripklo och motorsåg i ett. Från en hytt baktill på lastbilen såg han till att kapa grenen i fyra-fem steg.

Är det något särskilt du måste tänka på när du beskär ett sådant här gammalt och kulturhistoriskt signifikant träd?

– Nja, det är det självklara, att man måste vara extra försiktig, sa Daniel Henriksson som uppskattar att han tar hand om något hundratal träd i månaden.

Har du beskurit just det här trädet tidigare?

– Nej, men jag känner arborister som har jobbat med det. Däremot har jag kört här och behövt väja med min lastbil som är fyra och en halv meter hög! Efterlängtat av många

De yttersta delarna av stammen forslade Daniel Henriksson i väg. Medan de innersta delarna av stammen lades på kyrkogården. Delar av dem kommer styckas upp och torkas för att användas till prydnadsföremål eller konst.

– Det kan till exempel hända att vi göra kors av dem, sa kommunikatören Martin Schild från Torslanda-Björlanda församling som var på plats.

Även Göteborgs Begravningssamfällighet kommer att göra anspråk på delar av de avsågade grenarna för liknande ändamål.

Stammen kapades så att den numera sträcker ungefär fram till muren på kyrkogårdssidan. Den går alltså inte längre ut över varken trottoaren eller bilvägbanan.