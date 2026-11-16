Nedspolat tyg orsakar problem i Amhult

I början av november var Kretslopp och vatten tvungna att skicka ut inf ormation till omkring 1 400 hushåll i Torslanda knutna till en och samma pumpstation. Anledningen var så gott som dagliga stopp på pumpstationen, på grund av saker som spolats ned i toaletten och fastnat i pumparna. Att saker som inte hör hemma i toaletten som hushållspapper, våtservetter och portionssnus spolas ner är vanligt. Men några av fynden på pumpstationen i Amhult var desto ovanligare.

– Det är tyvärr vanligt att våtservetter och hushållspapper spolas ner. Sådant papper löses upp betydligt sämre än toalettpapper och ska inte spolas ned. Men på den här pumpstationen har det dykt upp stora tygstycken och rena textilier som har fastnat i pumparna. Det är väldigt ovanligt, säger Mårten Brorsson, kommunikatör på Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad.

Risk för översvämning

Mårten Brorsson vill inte spekulera i vad förvaltningen tror är anledningen till de besynnerliga fynden – och han vill heller inte berätta exakt vilken pumpstation det rör sig om, dels då det handlar om kritisk infrastruktur men också för att ärendet är känsligt.

– Nej, vi kan inte spekulera om orsaken, däremot kan vi ju konstatera att det har skett, säger Mårten Brorsson.

Huruvida utskicken har haft verkan är för tidigt att avgöra, enligt Mårten Brorsson. Internt följs förstås det hela upp och man kommer snart kunna utröna om de har haft önskan effekt.

Vad kan konsekvenserna bli om det här fortsätter?

– Konsekvenserna kan bli att det blir stopp och blir översvämning, inte bara i pumpstationen utan det kan slå tillbaka mot den fastigheten där det skett, exempelvis att det rinner upp ur golvbrunnar. Sedan kostar det förstås mycket pengar med så här många stopp.

Är det något ytterligare du vill skicka med till våra läsare?

– Ja, det tåls alltid att påminna om att våtservetter ska i restavfallet, hushållspapper i matavfallet. Och textilier ska man helst lämna på en återvinningscentral.