Nedspolat tyg orsakar problem i Amhult

Publicerad:

De flesta känner nog till vad som är lämpligt att spola ned i toaletten: Kiss, bajs, kräks och toalettpapper. Men en pumpstation i Amhult har under en period nästan dagligen råkat ut för driftstopp, efter att stora tygstycken och rena textilier spolats ned. 

Annons

I början av november var Kretslopp och vatten tvungna att skicka ut inf ormation till omkring 1 400 hushåll i Torslanda knutna till en och samma pumpstation. Anledningen var så gott som dagliga stopp på pumpstationen, på grund av saker som spolats ned i toaletten och fastnat i pumparna. Att saker som inte hör hemma i toaletten som hushållspapper, våtservetter och portionssnus spolas ner är vanligt. Men några av fynden på pumpstationen i Amhult var desto ovanligare. 

– Det är tyvärr vanligt att våtservetter och hushållspapper spolas ner. Sådant papper löses upp betydligt sämre än toalettpapper och ska inte spolas ned. Men på den här pumpstationen har det dykt upp stora tygstycken och rena textilier som har fastnat i pumparna. Det är väldigt ovanligt, säger Mårten Brorsson, kommunikatör på Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad. 

Risk för översvämning

Mårten Brorsson vill inte spekulera i vad förvaltningen tror är anledningen till de besynnerliga fynden – och han vill heller inte berätta exakt vilken pumpstation det rör sig om, dels då det handlar om kritisk infrastruktur men också för att ärendet är känsligt.  

– Nej, vi kan inte spekulera om orsaken, däremot kan vi ju konstatera att det har skett, säger Mårten Brorsson. 

Huruvida utskicken har haft verkan är för tidigt att avgöra, enligt Mårten Brorsson. Internt följs förstås det hela upp och man kommer snart kunna utröna om de har haft önskan effekt.

Vad kan konsekvenserna bli om det här fortsätter?

– Konsekvenserna kan bli att det blir stopp och blir översvämning, inte bara i pumpstationen utan det kan slå tillbaka mot den fastigheten där det skett, exempelvis att det rinner upp ur golvbrunnar. Sedan kostar det förstås mycket pengar med så här många stopp.

Är det något ytterligare du vill skicka med till våra läsare?

– Ja, det tåls alltid att påminna om att våtservetter ska i restavfallet, hushållspapper i matavfallet. Och textilier ska man helst lämna på en återvinningscentral. 

Fakta

Det här får spolas ned i toaletten:

  • Kiss
  • Bajs
  • Kräks
  • Toalettpapper

Det här ska aldrig spolas ned i toaletten:

  • Våtservetter
  • Hushållspapper
  • Kläder
  • Tops
  • Bomullstussar/rondeller
  • Mediciner
  • Snus
  • Bindor
  • Tamponger
  • Kondomer
  • Hår
Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Dela
Mer från Torslanda
Nedspolat tyg orsakar problem i Amhult
Nedspolat tyg orsakar problem i Amhult

Kretslopp och vatten: ”Det är väldigt ovanligt”

Utredning om misstänkt gruppvåldtäkt läggs ner
Utredning om misstänkt gruppvåldtäkt läggs ner

En fredagskväll för tre veckor sedan vinkade en kvinna in en polispatrull i närheten av...

Torslanda IK bjuder in till idrottsmässa på Vingen
Torslanda IK bjuder in till idrottsmässa på Vingen

Torslanda IK arrangerar tillsammans med NYSA Sweden en idrottsmässa på Vingen i Torslanda.

Bokfesten för de yngsta återvänder
Bokfesten för de yngsta återvänder

Under tre tillfällen i november återvänder arrangemanget Bokfest i Torslanda till Torslanda bibliotek.

Fungerade belysning en långdragen historia
Fungerade belysning en långdragen historia

Gångvägen mellan Torslandavallen och Gamla Tumlehedsvägen har varit mörklagd i över sex veckor. Trots felanmälan...

Senaste nytt
Ny tidtabell ger senare bussavgångar på Björkö
Ny tidtabell ger senare bussavgångar på Björkö

Sista avgången läggs en timme senare när Västtrafiks nya tidtabeller presenterades. ”Fantastiskt skönt att Västtrafik...

Nedspolat tyg orsakar problem i Amhult
Nedspolat tyg orsakar problem i Amhult

Kretslopp och vatten: ”Det är väldigt ovanligt”

Magisk uppslutning när Hönö IS herrar blev historiska
Magisk uppslutning när Hönö IS herrar blev historiska

För första gången i Hönö IS 101-åriga historia har herrarnas A-lag tagit klivet upp i...

Ofredande man bedöms vara identifierad
Ofredande man bedöms vara identifierad

Mest utstickande är det inslag som sändes i programmet Efterlyst under veckan gällande en man...

Utredning om misstänkt gruppvåldtäkt läggs ner
Utredning om misstänkt gruppvåldtäkt läggs ner

En fredagskväll för tre veckor sedan vinkade en kvinna in en polispatrull i närheten av...

Laddar

Blir Carina Bergfeldt bra som årets julvärd i SVT?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Tack för biljettprissänkningen

Tack för biljettprissänkningen

Den 2 december är sista dagen det går att köpa månadsbiljetten för halva priset.

Hönö
Magisk uppslutning när Hönö IS herrar blev historiska

Magisk uppslutning när Hönö IS herrar blev historiska

För första gången i Hönö IS 101-åriga historia har herrarnas A-lag tagit klivet upp i Division 4.

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.