Nedskräpning förskräcker

Torslandabon Mathilda Hermansson kan inte låta bli att reagera över hur det ser ut omkring henne. Det är inte bara kring återvinningsstationerna som plast och papper tycks flyga omkring. Längs vissa promenadstråk ser det rejält illa ut.

– Min dotter reagerar också och tillsammans brukar vi plocka upp skräp ibland. Det känns bra, tycker Mathilda som nu skulle önska att invånarna hjälps åt att stoppa nedskräpningen.

– Jag vet inte hur man ska göra men man måste försöka i alla fall.

Går en sväng

Hon tar med Torslanda Öckerötidningen på en promenad från Torslandakrysset mot Amhults centrum. Kring gångvägen längs Gamla Flygplatsvägen möter vi en tråkig syn:

– Detta blir jag väldigt ledsen av att se! Hur hamnar allt här? frågar sig Mathilda Hermansson.

Det är inte långt mellan plast- och pappersbitarna på marken och i dikena. En gräsmatta mellan gångvägen och bilvägen är alldeles överströdd med skräp. I buskarna närmast vägen ligger skräpet blandat med löv i ganska djupa lager.

– Det känns smutsigt! Slänger folk bara godispåsarna omkring sig?

Stadens område

En och annan papperskorg finns utplacerad längs vägen. Men den här dagen verkar det som att det är ännu skräpigare precis omkring dem.

Ett samtal till Göteborgs Stadsmiljöförvaltning visar att kommunen är ansvarig för renhållningen i det aktuella området.

– Städningen är upphandlad och det finns tydliga kartor, så att entreprenören är väl medveten om vad som gäller, meddelar Håkan Tropp, planeringsledare.

Så ofta städas

Längs Gamla Flygplatsvägen ska det städas en bra bit från vägen, även kring den separata gångvägen, en gång per vecka eller var 14:e dag. Just där fanns den gångna veckan gammalt skräp i flera lager blandat med gamla löv. Här ska också en besiktning genomföras en gång per månad.

Som en jämförelse städas busshållplatsen vid Amhults torg fem eller sju dagar i veckan.

– Vi är lika angelägna som invånarna att entreprenörerna gör sitt jobb. Det hade varit trevligt om fler hade visat samma engagemang för att hålla rent, kommenterar Håkan Tropp.

Privat ansvar

Men på andra platser kan det vara enskilda fastighetsägare som är ansvariga för att hålla rent på sin mark. Där bostäder, affärer och industriföretag avlöser varandra kan nedskräpningen vara särskilt svår.

– Man kan ha den uppfattningen att samhället inte är planerat för städning. Bitvis är det svårstädat, menar Håkan Tropp.

Längs Gamla Flygplatsvägen finns exempelvis träddungar som drar åt sig extra mycket skräp.

– Ibland kan vi behöva göra en riktad insats, eftersom den vanliga städningen inte räcker till.

Även hushållssopor

Ett problem på vissa håll är att vanliga hushållssopor slängs i papperskorgar som finns längs gångvägarna. Det kan leda till att Miljöförvaltningen tar bort de aktuella papperskorgarna. Frågan var soporna hamnar i stället har inte förvaltningen något svar på.

Mathilda Hermansson blir ännu angelägnare att göra något åt nedskräpningen ju mer hon ser av den:

– Man blir förbannad! Alla verkar vara så inne i sitt att ingen bryr sig om hur det ser ut omkring oss. Nu känner jag mig ännu mer sporrad!