Förskolebarnen flyttas cirka fem kilometer, från Lilleby till Amhult, när förskolan Lillebyvägen 9 renoveras med start i månadsskiftet juni-juli i år.

Namninsamling mot förskoleflytt

Publicerad: igår kl 06:59

4,9 kilometer. Så mycket längre blir det för barnen och deras vårdnadshavare att ta sig till ersättningsförskolan när förskolan på Lillebyvägen 9 renoveras under två år. Det har fått föräldrar att reagera. Men det finns inga lämpliga lokaler närmare till hands, enligt förskolans rektor.

Förskolan på Lillebyvägen 9 behöver renoveras och byggas om med start hösten 2026. Verksamheten flyttar under tiden till Flygtornsvägen 2. Renoveringsarbetet uppskattas ta omkring två år.

I början av januari fick vårdnadshavare till barn på förskolan ett brev med information om flytten, som ska äga rum från och med vecka 27 i år. 

Många föräldrar reagerade på att barnens förskola flyttas närmare fem kilometer bort från Lillebyvägen, närmare bestämt till gamla Snäckebergsskolan, numera förskolan Flygtornsvägen 2, i Amhult. 

Namnupprop och skrivelse

Vårdnadshavarna till barn Lillebyvägen 9 har exempelvis satt upp en namninsamling på webben där under måndagen 19 januari 110 personer har ifrågasatt omständigheterna kring flytten. I en gemensam skrivelse på skrivunder.com/overklagan_av_tillfallig_flytt_av_forskolan_lillebyvagen_9 skriver de:

”Vi har förståelse för att evakuering är nödvändig på grund av renovering och tillbyggnation av nuvarande lokaler. Vår skrivelse gäller inte behovet av evakuering i sig, utan valet av ersättningslokal och den beslutsprocess som lett fram till detta.

Beslutet innebär att samtliga barn flyttas cirka 5 km från sitt närområde. För många familjer i området, där majoriteten av barnen bor i direkt närhet till förskolan, medför detta betydande konsekvenser i form av ökad restid, behov av ytterligare fordon samt en kraftigt försämrad vardagslogistik. Detta sker dessutom i ett område med redan ansträngd trafiksituation.”

Vårdnadshavarna poängterar också i skrivelsen att vid tidpunkten för evakueringsbeslutet, i september 2025, stod den betydligt mer närliggande Älvegårdsskolans lokaler tomma. 

”Finns inga lediga lokaler”

Men enligt rektorn på förskolan Lillebyvägen 9, Marcela Bolwede, finns det inga lämpliga lokaler närmare Lillebyvägen 9 än Flygtornsvägen 2. 

– Det finns inga lediga lokaler närmare. Älvegårdsskolan är inte tillgänglig eftersom grundskoleförvaltningen har behov av lokalerna, säger hon till Torslanda-Öckerötidningen.

Inte heller en annan närliggande byggnad, Änghagsgården, där korttidsplatserna försvann under våren 2022, är ett möjligt alternativ enligt Marcela Bolwede. De lokalerna ska byggas om till bostäder med särskild service (BMSS).   

Trafiken upp till Flygtornsvägen riskerar att öka markant när barnen från Lillebyvägen 9 börjar där. Görs det några anpassningar för den nya trafikmängden?

– Förskoleförvaltningen kan inte anpassa trafiken. Utifrån den parkeringsnorm som finns i staden finns det tillräckligt med parkeringsplatser vid Flygtornsvägen 2.

Ställer krav på kommunen

Vid ett möte den 12 januari informerades vårdnadshavarna ytterligare kring evakueringen. 

Var det något som framkom under mötet som ni tar med er framåt?

– Jag kommer ha fortsatt dialog med vårdnadshavarna under våren om flytten, säger Marcela Bolwede.

I den öppna skrivelsen ställer vårdnadshavarna ett antal krav till Göteborgs Stad. De begär att kommunen:

Redovisar vilka alternativa lokaler och lösningar som utretts.

Förklarar varför Älvegårdsskolan och tidigare paviljonglösningar inte bedömts möjliga.

Genomför och redovisar en barn- och konsekvensanalys.

Omprövar lokalvalet innan beslutet verkställs.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
