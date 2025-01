Musikalisk hemkomst för hyllade singer-songwritern

Den 3 februari arrangerar Amhults kyrka återigen en ”livsnära” temakväll. Temat den här gången är hemkomst. Under kvällen kommer Robert Eriksson och Markus Torgeby samtala inom ämnet, medan musikern Agnes Grahn, numera boende i Stockholm men uppvuxen på Hönö, bjuder på musik på temat. Hon kommer att framföra fem-sex låtar.

– Det blir en hemkomst till västkusten för mig. Jag kommer knyta mina egna nya låtar till temat, och sedan kanske det blir någon låt av någon annan också. Jag kommer spela gitarr och sjunga, sedan kanske jag spelar piano på någon låt också, säger Agnes Grahn.

Numera skriver hon främst låtar på engelska, efter att förut mest ha skrivit på svenska.

– Det handlar nog om utveckling. Jag vill gå vidare och testa nya vägar, sedan är det nog så att den genre som jag verkar inom gör sig väldigt bra på engelska. Det finns egentligen ingen djupare anledning, säger Agnes Grahn.

Inspirerade av amerikansk folktradition

Genren är, enligt Agnes, den amerikanska folktraditionen någonstans i gränslandet mellan singer-songwriter och americana, men med ett poppigt anslag. Några av hennes förebilder är Lissie McAlpine, Rufus Wainwright och Joni Mitchell.

Ett par av hennes nya alster går att streama på Spotify och Apple Music, bland annat EP:n Four Songs med låtarna Forever Dear, My Secret Moon, Goodbye to you och Dreamland.

Förutom att skriva och framföra sin egen musik är Agnes också en väletablerad arbetande musiker som spelat och turnerat med bland annat Sanna Nielsen och Benjamin Ingrosso.

De senaste två somrarna har hon spelat trumpet, ett instrument som ligger henne varmt om hjärtat, i Benjamin Ingrossos kompband under hans sommarturnéer.

– Det blev väl ungefär 30 spelningar 2023 och omkring tio lite större spelningar 2024. Det har verkligen varit spännande att vara med under tiden som hans karriär exploderat. I början av 2023 var han en nykomling, men sedan har det varit ett stadigt uppåtgående för honom. Det är inspirerande att ha sett det på nära håll, säger hon och fortsätter:

– Benjamin är en varm person och enkel att ha att göra.

Spontanitet vid mindre spelningar

Men att få stå på stora scener och framträda inför mycket folk är inte allt. Agnes beskriver hur spelningar på små ställen ofta är minst likande givande. Ofta präglas de spelningarna av en större närhet till publiken och en större spontanitet.

– Kärleken till musiken är densamma. Ofta är det mer kreativitet inblandat på ett mindre ställe. Ju större scen, desto större apparat och fasta hållpunkter, så att inget ska gå fel.

Varför ska man komma till temakvällen om hemkomst i Amhults kyrka och se dig spela?

– Dels är Robert och Markus väldigt inspirerande personer. De har många tankar om livet i stort och smått. Sedan brukar kvällar med samtal och musik vara väldigt fina och inspirerande…

Agnes funderar en liten stund och tar ny sats:

– Folk brukar gilla det jag gör, så ta chansen att komma och lyssna på min musik! *skratt* Det är inte så ofta jag spelar på västkusten och i ett så här avskalat sammanhang, avslutar hon.