Möt Bella – en nobel gammal engelsk dame

Få hundraser är lika karaktäristiska som den engelska bulldoggen, med egenskaper som mod, lojalitet och tålmodighet har den blivit en symbol för England och engelsk kultur. Lägg därtill det unika utseendet – inte helt olik Winston Churchill – så är den nationella ekvationen komplett.

Men inom rasen förekommer en del hälsoproblem ofta kopplade till bland annat andning, hud och ögon. Medellivslängden för en engelsk bulldogg ligger mellan åtta och tio år, men de kan förstås bli äldre än så.

Efterforskning på nätet

En äldre engelsk bulldogg-madam är Bella som bor med familjen Jonasson-Tran i Torslanda. Enligt Bellas matte Charlotta Jonassons efterforskningar på nätet och i Svenska klubben för engelsk bulldogg (SKEB) är Bella sedan i september förra året, när hon fyllde 13, numera Sveriges äldsta levande engelska bulldogg.

– Vi var noggranna och kollade upp hennes föräldrar och att kenneln var seriös när vi skaffade henne, säger Charlotta Jonasson.

Men trots noggrannheten var det nära att Bella inte blev tillnärmelsevis så gammal som hon är idag. När hon var två år fick hon bland annat problem med magen, rodnader på tassarna och runt munnen och missfärgningar i pälsen. En veterinär tyckte till och med att Bella borde få ”somna in” på grund av sjukdomsbilden.

Men det ville inte Charlotta och hennes familj.

Ändrade kosten

– Ingen sa något om att maten kunde påverka Bella. Hon åt torrfoder. Vi började ge henne grötris, nötfärs och morotspuré och då blev hon bättre och bättre för varje vecka. Sedan gav vi henne kosttillskott och olika fröer också, säger Charlotta Jonasson och fortsätter:

– Jag tänkte på vad hundar äter i naturen: kött, brosk och ben. Bella får mycket människoföda, men inte det vi äter, inte sås och potatis. Hon får sin egen mat. Hennes favorit är hjortkött.

Kostomläggningen fungerade som synes alldeles utmärkt. I stället för att behöva somna in vid två års ålder är Bella nu inne på sitt fjortonde år. Vill allt sig väl fyller hon 14 den 24 september.

– När hon var hos veterinären för ungefär ett år sedan så hade hon samma levervärden som en ung hund.

Älskar människor och vatten

Riktigt lika pigg som förr är inte Bella, men det händer fortfarande att hon tar sig en promenad i trädgården – eller till och med ut i grannskapet där alla vet vem Bella är.

– Hon älskar människor och är väldigt lydig. När hon var yngre älskade hon bollar, ballonger och vattenbubblor. Sedan tigger hon en del och hon stoppar alltid ned huvudet i matkassarna för att se vad vi handlat.

Och sedan finns det en sak som hon verkligen älskar: Vatten.

– Om altandörren står öppen på sommaren och hon hör att någon granne håller på med vattenslangen, då går hon dit. Hon älskar regndroppar, och gör piruetter för att fånga dem. Hon gillar att bada också, allra helst i Mellbystrand där mina föräldrar bor. Då har det hänt att hon druckit havsvatten… men nu för tiden är det mest sova som gäller, avslutar Charlotta Jonasson.