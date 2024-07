Möjligheter för direktanslutning av vindkraft till elnät utreds

Historien kring den planerade vindkraftparken Västvind, delvis belägen i havet utanför Öckerö kommun, rullar vidare. Under 2021 genomfördes förstudier, och när samråd senare ägde rum med bland annat myndigheter och allmänhet vintern 2021-2022 skapade projektet en hel del debatt. Öckerö kommun, närmare bestämt Öckeröalliansen, tillhörde dem som var negativa till Västvind. Även Försvarsmakten och många yrkesfiskare har uttryckt skepsis om vindkraftsparkens påverkan på deras intressen.

Många starka spelare inom det västsvenska näringslivet har dock talat om nödvändigheten i att anlägga vindkraftsparker längs landets kuster. Här på västkusten är frågan särskild viktig med tanke på den gröna omställning som ska driva näringslivet och industrin i regionen, och inte minst på Hisingen, med Novo Energys kommande batterifabrik som det tydligaste exemplet.

Trygga jobb som skapas

Nu undersöker Göteborgs Energi Nät, på uppdrag från Eolus (företaget som projekterar Västvind) möjligheterna att ansluta vindkraftsparken direkt till Göteborgs lokala elnät.

– Om vindkraftsparken kan kopplas in på Göteborgs lokala elnät kan det innebära en snabbare och smidigare process. Att elbehovet löses i tid är avgörande för att trygga de tusentals jobb som omställningen skapar, säger Lars Edström, vd för Göteborg Energi Elnät AB, i ett pressmeddelande.

Västvind planeras få en effekt på 1 000 MW vilket skulle innebära ett betydande tillskott av förnybar el till regionen.

– Vi står inför en enorm utmaning med stort behov av både effekt och el i Göteborg de kommande åren. Att koppla in en vindkraftspark, som i elproduktion motsvarar hela dagens elanvändning i Göteborg, direkt in på vårt lokala elnät är en fantastisk möjlighet. Idag produceras endast 11 procent av elen som används i Göteborg lokalt. Vi är glada för att Eolus har valt att göra en föranmälan hos oss och vi kommer nu att utreda möjligheterna för en anslutning, säger Lars Edström.

Ordföranden i Öckerös kommunstyrelse, Jan Utbult (KD), har tidigare sagt till Torslanda- Öckerötidningen att han föredrar etableringen av den nya generationens kärnkraft framför Västvind.

– Om den politiska viljan finns kan ny kärnkraft finnas på plats inom samma tidsram som eventuell havsbaserad vindkraft längst Bohuskusten. Kanske till och med snabbare, sa Jan Utbult i januari 2023.

Jan Utbult hänvisade då till en rapport från Svenska Kraftnät (”Uppdrag att förbereda utbyggnad av transmissionsnät till områden inom Sveriges sjöterritorium”) där man redovisar ett mål om att tillhandahålla överföringskapacitet för havsbaserad elproduktion tidigast 2032 i Göteborg.

Stora förhoppningar

Om en direktanslutning av Västvind till Göteborgs lokala elnät är möjlig, och eventuellt skulle snabba på möjligheterna att förse bland annat Novos batterifabrik med förnybar el, får utredningen visa.

Klart är dock att Eolus och Västsvenska handelskammaren tillhör dem med höga förhoppningar om att det ska bli så.

– En ny havsbaserad vindkraftspark är en del av en industriell satsning på Hisingen i Göteborg och kan vi koppla in elen direkt in i hjärtat av det industriella klustret så är det så klart en stor fördel, säger Eulous vd Per Witalisson.

– Tillgång till el är A och O för industrins konkurrenskraft och Göteborgsregionens välfärd. Att Hisingen kan komma att svämmas över av grön el vore en ren välsignelse, säger Johan Trouvé, VD på Västsvenska Handelskammaren.

För den regionala och lokala ekonomin skulle eltillförsel via Hisingen innebära stora möjligheter. Idag finns det många konkreta förfrågningar på mycket mer effekt och el från industrin i Göteborg. Det handlar om att industrin ska ersätta fossila bränslen i sina processer men också nyinvesteringar inom bland annat fordonsindustrin och kemiindustrin. Eolus och Volvo Cars har tecknat en avsiktsförklaring om att Västvind ska leverera el till den nya batterifabriken på Hisingen. Samtidigt har Göteborgs Hamn gått in som minoritetsägare i vindkraftsparken.

Eolus lämnade i juli 2023 in tillståndsansökan för Västvind. Den ska behandlas av både Mark- och miljödomstolen i Västra Götaland och av regeringen eftersom parken ligger både i territorialvattnet, som Mark- och miljödomstolen ansvarar för, och i Sveriges ekonomiska zon, som regeringen ger tillstånd för.

Tillståndsansökan, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, kommer skickas ut på remiss till berörda intressenter, däribland Öckerö kommun, innan beslut om tillstånd fattas.