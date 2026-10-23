Misstänkt våldtäkt i Amhult

Vid 22-tiden fredagen den 16 oktober vinkade en kvinna in en polispatrull i närheten av Torslandakrysset och uppgav att hon hade blivit våldtagen utomhus av flera för henne okända personer.

Polisen upprättade en anmälan om våldtäkt, och genomförde en teknisk undersökning på platsen i samband med anmälan i syfte att säkra spår.

Man sökte även med hund och flera patruller i området.

– Exakt vad man säkrade kan jag inte gå in på men polisen har en lång lista med saker man vill säkra efter en sådan här händelse. Gällande gärningsmännen så kan jag bara säga att inga gärningsmän greps under den aktuella kvällen. Jag har ingen annan information än så i nuläget, säger kommunpolis Isak Garpenbring

I media har uppgifter figurerat om att händelsen skulle ha skett vid Amhults Torg, men enligt Isak Garpebring, ligger platsen närmre Torslandakrysset.