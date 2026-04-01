Miljoner till föreningslivet

I den rödgröna kompletteringsbudgeten som klubbades förra veckan går det att läsa att Socialnämnden Hisingen och kulturnämnden fått ett uppdrag med syftet att hitta metoder som kan stötta föreningslivet i Torslanda.

Fokus för uppdraget är att hitta föreningar som anordnar aktiviteter för barn och unga. Totalt handlar det om 4 miljoner som avsats. I löpande text beskriver man sen hur stadsdelen i mångt och mycket saknat ”den bredd av kommunala institutioner och lokaler som andra områden har”.

Vi har många gånger skrivit om Vingen och dess utveckling, utmaningar och hur kulturhuset påverkats av en avsaknad av långsiktig planering. Med tanke på att det inte finns så många andra institutioner tyder mycket på att pengarna kommer tillfalla Vingen. Kommunstyrelsens ordförande Johas Attenius (S) vill dock inte bekräfta exakt vilka enskilda aktörer som kan bli aktuella.

– Stödet är inte riktat till något enskilt hus eller enskild aktör, utan bygger på att det finns ett behov av stöd för föreningar i Torslanda. Det skulle kunna bli mer pengar till själva kulturhuset, det är vi helt okej med, men också till andra föreningar som verkar där eller i området. Sen är det upp till kommunens tjänstemän att bedöma vilken aktör som har bäst förutsättningar att erbjuda aktiviteter för unga i Torslanda – antingen i Vingen eller, mot förmodan, i ännu mer lämpliga lokaler. Men jag vet inte var sådana finns. Det finns också en framtida osäkerhet i att högerpartierna, som kan få majoritet efter valet, vill ta bort stödet, skriver Attenius i ett mejl till tidningen.

Tanken är alltså att satsningen ska bidra till att stärka det lokala föreningslivet och skapa fler aktiviteter för unga i Torslanda – oavsett om det sker på Vingen eller andra platser i området.

– Sverige har en stark folkrörelsetradition där ideella föreningar med stöd av det offentliga erbjuder kultur, bildning och aktiviteter runt om i hela landet, men förutsättningarna har försvårats över tid. Allt ifrån höga hyror, lokalbrist, minskade statsbidrag och minskade medlemsantal har försvårat för kulturföreningar.

Anledningen till att pengarna kommer just nu är att det är först nu som vi har fått ett ekonomiskt utrymme till det. Det har varit, och är fortsatt, en hårt ansträngd ekonomi de senaste åren med hög inflation och en regering som skär ner på kommunerna i allmänhet och kultur i synnerhet.