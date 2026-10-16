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Taekwondo

Medaljer till Torslanda Taekwondoklubb på World Cup i Benidorm

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Mellan den 28 september och 4 oktober deltog Torslanda Taekwondoklubb i ITF Taekwon-Do World Cup 2026 i Benidorm, Spanien. Tävlingen samlade närmare 2 700 tävlande från 57 länder och är kanske världens största ITF-evenemang i Taekwondo.

Från Torslanda reste totalt 13 klubbmedlemmar till Benidorm, varav sju tävlande och fem coacher. Under en intensiv tävlingsvecka fick klubbens deltagare möta tufft internationellt motstånd i flera olika grenar.

Insatserna resulterade i tre medaljer för klubben:

Helena Lindgren tog brons i sparring för damer 36–45 år.

Jimmy Liew tog brons i sparring för herrar 36–45 år.

Klubbens huvudinstruktör Niclas Holmblad tog guld i krossteknik för herrar 46+.

Förutom medaljframgångarna har veckan varit betydelsefull för klubbens fortsatta utveckling. Deltagarna tar med sig värdefulla erfarenheter, nya kontakter och inspiration från världens bästa utövare. Det kommer att bidra till att utveckla taekwondon ytterligare i Torslanda.

Klubben är mycket stolt över sina deltagare och ser fram emot att omsätta erfarenheterna från World Cup på hemmaplan i Torslanda.

/Marzia Dellepiane

Redaktionen

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Redaktionen
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