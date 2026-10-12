Mattias vann Back-SM i stor stil

Säga vad man vill men ska något göras kan det lika gärna göras ordentligt! Mattias Adielsson har tydligen tagit till sig detta talesätt. Han vann samtliga åtta deltävlingar i årets Back-SM och blev därmed än en gång svensk mästare! Snacka om comeback! En bra bil och ett bagage fyllt av erfarenhet är naturligtvis en svårslagen kombination och just de egenskaperna kom till användning när Mattias nu bevisade att han fortfarande är vinnarsnabb.

Det har varit några tunga år för Mattias. Sjukdom har tvingat honom att lägga rallyhandskarna på hatthyllan en tid men nu är han alltså tillbaka i stor stil.

– Jag jagar mitt tionde SM-guld, säger mannen som i år har tagit sitt nionde och denna gång i grenen Back-SM.

Det här är Back-SM

En gång i tiden var backtävlingar en stor sport här i landet men efter att i ett antal år ha fört en tynande tillvaro ökar nu intresset. Bland annat har en del gamla rallyrävar hittat tillbaka till de djupa skogarna tack vare denna tävlingsform och därmed har konkurrensen skärpts till. Backe är korta hastighetstävlingar, som i regel körs uppför knixiga vägar. Miljöerna kan variera, liksom underlaget som kan bestå av grus och/eller asfalt. De tävlande kör en och en, alltså utan kartläsare. Tävlingssträckan mäter mellan 800 och 2 200 meter. En tävlingsstart innebär alltså en explosivt intensiv urladdning under kort tid.

– Ett sätt att beskriva formen är att det rör sig om en kortare variant av rally. Eftersom de är så korta så hinner jag inte bli trött och tappa fokus, säger Mattias, som lätt drabbas av hjärntrötthet efter att ha fått en propp i innerörat för ett par år sedan.

En backtävling består av ett träningsåk och två tävlingsåk, där den bästa tiden från något av tävlingsåken räknas. För att stå som vinnare måste föraren få till ett perfekt åk. Marginalerna är nämligen så små att här ges inte utrymme för några misstag om man vill hamna överst på prispallen.

Siktar framåt

Årets SM-vinst i Back-SM innebär nu att han ligger bland de fem främsta i antal vunna motorsports-SM. Rallylegenden Stig Blomqvist befinner sig steget före men ”Mäster” Blomqvist, som han kallas, är 80 bast så Mattias, 35 år, har framtiden för sig.

– Målet är naturligtvis att bli bäst, säger han när vi träffar honom på en av de två bilverkstäder som han och pappa Mats driver.

Årets resultat är alltså ett kvitto på att de gamla takterna sitter i även om hörseln är borta på ena örat och balansen inte är vad den en gång var.

Avslutade med seger

I årets backsäsong har Mattias Adielsson rattat en 350 hästars WRC 2-klassad Toyota Yaris för GK Doors team. En hel drös av mästerskapsmedaljer har det hunnit bli för detta team i såväl Rally som Backe och Rallycross. Teamet har gjort avtryck inom motorsporten på ett sätt som inte undgått människor inom såväl som utom landets gränser.

– Jag har kört en liknande bil tidigare och den är fantastiskt rolig att köra.

Eftersom GK Door Team Sweden avslutade sin rallysatsning efter årets säsong var det naturligtvis extra kul att de kunde avsluta med flaggan i topp! Detta tack vare Mattias vassa körning.

Sååå … slutet gott, allting gott!