Matroserna underhöll och överraskade

Sånggruppen Matroserna, som samlar medlemmar från runt omkring Göteborgsområdet, firar sitt 20-årsjubileum senare i år och består av seniora grabbar som sjunger låtar om havet, sjömän och Bohuslän, och deras kompband.

– Medelåldern i ensemblen ligger på 83 år. När vi var som mest aktiva gjorde vi 32 framträdande på ett år, numera brukar det ligga på omkring tio stycken, säger Urban Orrensjö, från Torslanda.

Urban och hans sångkollega Bosse Åhs har just framträtt på Mötesplatsen Torslanda i församlingshemmet vid Torslanda Torg, med vad som måste beskrivas som ett bejublat framträdande – särskilt häpna blev de i publiken som inte sett Matroserna vid något tidigare tillfälle.

En del av showen framför nämligen herrarna i damkläder. Något som ledde till både förvåning och skratt, och prat om ”schyssta spiror” på sina håll.

– Jag trodde att jag skulle skratta ihjäl mig när de kom in som damer, säger en av besökarna, Siv Lidén, som även passade på att ta en svängom med väninnan Dagmar Claesson till Matrosernas extranummer.

Inför ett 40-tal besökare sjöng grabbarna om Grundsund, Pater Noster och Gullmarsstrand – där viss förvirring uppstod kring Gullmarns geografiska lokalisering. Och så bjöds det på en och annan rolig historia.

Mötesplatsen Torslanda lockar om vartannat besökare till församlingshemmen i Torslanda och Björlanda. Ofta är det musik eller en föreläsning på programmet.

– Det här friskvård både för besökarna och de som framträder. Det behövs skratt och umgänge när väldens ser ut som den gör, säger Maria Lagergren, diakon i Torslanda-Björlanda församling.