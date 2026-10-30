Matavfallet kostar
Förra veckan rapporterade vi om att Göteborgs Stad börjar ta betalt för matavfallet i samband med införandet av hushållsnära hemsortering av sopor, då restavfall och matavfall slängs i ett och samma kärl, fast i var sitt fack.
Den totala kostnaden för hushållen förväntas dock vara oförändrad, meddelar Kretslopp och vatten.
– Matavfallet börjar vägas med restavfallet, men det är viktigt att påpeka att vikttaxan sänks som kompensation för detta, skriver Johan Flanke, kommunikatör vid Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad i ett mejl till Torslanda-Öckerötidningen.
Priset per kilo avfall sänks för hushåll med hemsortering med 26 procent och Göteborgs Stad har på sin hemsida svarat på frågor som rör kostnaderna. Där går det att läsa att en villaägare som tidigare betalade 4,25 kronor inklusive moms per kilo restavfall nu kommer att betala 3,13 kronor inklusive moms för det kärl som innehåller facken för restavfall och matavfall. Tanken är att göteborgshushållen i genomsnitt ska betala lika mycket som tidigare.
Fakta
Så minskar du din avfallsmängd och klimatpåverkan om du bor i villa och radhus
1. Minska din avfallsmängd
Låna saker som du behöver, använd de saker som du redan har under längre tid, reparera det som är trasigt, lämna till second hand-försäljning och handla på second hand.
2. Sortera de sopor som du har
Förpackningar av plast, papper, färgat glas, ofärgat glas och metall lämnas i de andra två kärlen som ingår i villornas hemsortering. Kostnaden för att lämna förpackningar till återvinning beror inte på vad dessa väger. Kostnaden för insamlingen av förpackningar har vi redan betalat när vi köpte förpackningen och dess innehåll. Detta kallas för producentansvar.
3. Ät upp all mat som går att äta
Att odla, producera och transportera mat har mycket stor påverkan på klimatet. Matsvinn, det vill säga att slänga mat som hade gått att äta, är därför ett av våra största klimatproblem. Maten har också blivit dyrare. Det finns därför många skäl att minska på matsvinnet.
Källa: Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten