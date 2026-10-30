Matavfallet kostar

Så minskar du din avfallsmängd och klimatpåverkan om du bor i villa och radhus

1. Minska din avfallsmängd

Låna saker som du behöver, använd de saker som du redan har under längre tid, reparera det som är trasigt, lämna till second hand-försäljning och handla på second hand.

2. Sortera de sopor som du har

Förpackningar av plast, papper, färgat glas, ofärgat glas och metall lämnas i de andra två kärlen som ingår i villornas hemsortering. Kostnaden för att lämna förpackningar till återvinning beror inte på vad dessa väger. Kostnaden för insamlingen av förpackningar har vi redan betalat när vi köpte förpackningen och dess innehåll. Detta kallas för producentansvar.

3. Ät upp all mat som går att äta

Att odla, producera och transportera mat har mycket stor påverkan på klimatet. Matsvinn, det vill säga att slänga mat som hade gått att äta, är därför ett av våra största klimatproblem. Maten har också blivit dyrare. Det finns därför många skäl att minska på matsvinnet.

Källa: Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten