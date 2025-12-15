Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
TTK:s herrar som slutade fyra i Division 2: Simon Almgren, Mattias Aronsson, Robin Sandberg, Christopher Dencker och Isak Almgren. Foto: Torslanda Tennisklubb
Tennis

Lyckat seriespel för TTK:s herrar

Publicerad: idag kl 14:12 (uppdaterad idag kl 14:19)

Nyligen avslutade Torslanda Tennisklubbs herrar sitt seriespel i Division 2. Inför serien var de nykomlingar med målsättningen att hänga kvar. Det lyckades de med, med häng på topplagen. 

Annons

23-årige Simon Almgren startade sin tenniskarriär i Torslanda Tennisklubb. Under några år på gymnasiet och direkt efter det spelade han med GLTK och mycket kretsade kring tennisen, så mycket att han något år efter studenten nästan tröttnade. 

Spelade jämt mot topplag

Men för tre år sedan kom lusten för tennisen tillbaka på allvar, både att träna och att tävla. Han var en dem som startade upp TTK:s herrlag för tävlande i Division 4. Sedan dess har laget klättrat och var inför den här säsongen nykomlingar i Division 2, med målsättningen att hänga kvar. Simon Almgren är lagkapten och var högst rankad i laget inför seriespelet. 

– Förra året i Division 3 var vi bara tre spelare som spelade i stort sett alla matcher, i år fick vi förstärkning, var vi fem stycken. Extra roligt är att fyra av fem spelare i laget är fostrade i Torslanda Tennisklubb, säger Simon Almgren. 

Torslanda TK slutade fyra i serien som innehöll sex lag, en poäng efter trean, där de topplacerade lagen kliver upp en serie och de två sista får byta serietillhörighet nedåt. Länge såg det ut som om Torslanda skulle sluta trea, men efter två skrällar efter att TTK spelat färdigt sina seriematcher blev det till slut en fjärdeplats. 

Simon Almgren är nöjd med årets seriespel och ser fram emot nästa år med tillförsikt:

– Vallda som slutade före oss spelade vi lika mot och Växjös andralag som också är i toppen spelade vi tre jättejämna singelmatcher mot, så det känns som om vi hade häng på de bästa. Nästa år hoppas vi förstås att vi kan göra det ännu bättre, men det beror ju lite på hur laget ser ut, säger han. 

Pluggar i Rom

Simon själv har pluggat till sin master i Rom under hösten och kommer att vara kvar i Italien även under vårterminen. TTK lyckades komprimera sitt seriespel så att förstarankade Simon kunde vara med. Men att vara i Italien och plugga innebär förstås mindre träning och kontakt med de andra i laget. 

De övriga fyra som ingick i laget är veteranen Mattias Aronsson, Simons bror – Isak Almgren, och de talangfulla ungdomarna Robin Sandberg och Christopher Dencker, födda 2007.  

– Christopher varit med ett tag och är riktigt bra. Isak har fått upp sugen och var väldigt duktig. Robin Sandberg har tagit stora kliv i år. Helgen innan seriespelet startade vann han Torslanda Cups herrsingel. Både Christopher och Robin går ut gymnasiet i vår, men förhoppningsvis är samma lag tillgängligt för seriespel i november-december nästa år.

Hur ser du själv på ditt tennisspelande i framtiden?

– Jag tycker att det är superkul att spela i Torslanda. Jag har fått upp suget. Här i Italien kan jag träna på skolan två dagar i veckan. Här är det grus utomhus som gäller året runt. Nu vill jag försöka få upp Torslanda så högt som möjligt i seriesystemet.

Damlag i seriespel

I år har även Torslanda TK startat ett damlag som tävlar i Division 3, den serien pågår fortfarande, men hittills har TTK-damerna vunnit alla sina matcher i serien. 

– Så förhoppningsvis har vi både ett herr- och ett damlag i Division 2 nästa år, avslutar Simon Almgren.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Dela
Mer från Torslanda
Lyckat seriespel för TTK:s herrar
Lyckat seriespel för TTK:s herrar

Inför serien var de nykomlingar med målsättningen att hänga kvar.

Sporttouchen gästade TIK P-2011
Sporttouchen gästade TIK P-2011

Torslanda IK:s fotbollskillar födda 2011 lyckades locka till sig Sportsveriges förmodligen hetaste mediaplattform med inriktning...

Bageriet expanderar
Bageriet expanderar

Almondys tårtbageri i Torslanda ska bli större. Företaget vill utöka sin produktionskapacitet och planerar därför...

Torslandahallen firar 40 år
Torslandahallen firar 40 år

– en resa från vision till pulserande mötesplats.

Två fågelarter till anses utdöda i Sverige
Två fågelarter till anses utdöda i Sverige

SLU Artdatabanken ansvarar för Sveriges rödlista. En lista som bedömer arters risk att dö ut.

Senaste nytt
Lyckat seriespel för TTK:s herrar
Lyckat seriespel för TTK:s herrar

Inför serien var de nykomlingar med målsättningen att hänga kvar.

Sporttouchen gästade TIK P-2011
Sporttouchen gästade TIK P-2011

Torslanda IK:s fotbollskillar födda 2011 lyckades locka till sig Sportsveriges förmodligen hetaste mediaplattform med inriktning...

Mata inte trollen
Mata inte trollen

– studera dem.

Infart öppnar 15 december
Infart öppnar 15 december

Arbetet med rondellen vid Lammholms-vägen närmar sig färdigställande och snart öppnar ordinarie infart till Lammholmen...

Misstänkt inbrottsrek och stulna elsparkcyklar
Misstänkt inbrottsrek och stulna elsparkcyklar

Polisen får ibland in borttappade elsparkcyklar och det blir mycket enklare att hitta ägaren om...

Laddar

Följer du SVT:s julkalender?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Mata inte trollen

Mata inte trollen

– studera dem.

Torslanda
Lyckat seriespel för TTK:s herrar

Lyckat seriespel för TTK:s herrar

Inför serien var de nykomlingar med målsättningen att hänga kvar.

Annonser

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino