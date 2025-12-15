Lyckat seriespel för TTK:s herrar

23-årige Simon Almgren startade sin tenniskarriär i Torslanda Tennisklubb. Under några år på gymnasiet och direkt efter det spelade han med GLTK och mycket kretsade kring tennisen, så mycket att han något år efter studenten nästan tröttnade.

Spelade jämt mot topplag

Men för tre år sedan kom lusten för tennisen tillbaka på allvar, både att träna och att tävla. Han var en dem som startade upp TTK:s herrlag för tävlande i Division 4. Sedan dess har laget klättrat och var inför den här säsongen nykomlingar i Division 2, med målsättningen att hänga kvar. Simon Almgren är lagkapten och var högst rankad i laget inför seriespelet.

– Förra året i Division 3 var vi bara tre spelare som spelade i stort sett alla matcher, i år fick vi förstärkning, var vi fem stycken. Extra roligt är att fyra av fem spelare i laget är fostrade i Torslanda Tennisklubb, säger Simon Almgren.

Torslanda TK slutade fyra i serien som innehöll sex lag, en poäng efter trean, där de topplacerade lagen kliver upp en serie och de två sista får byta serietillhörighet nedåt. Länge såg det ut som om Torslanda skulle sluta trea, men efter två skrällar efter att TTK spelat färdigt sina seriematcher blev det till slut en fjärdeplats.

Simon Almgren är nöjd med årets seriespel och ser fram emot nästa år med tillförsikt:

– Vallda som slutade före oss spelade vi lika mot och Växjös andralag som också är i toppen spelade vi tre jättejämna singelmatcher mot, så det känns som om vi hade häng på de bästa. Nästa år hoppas vi förstås att vi kan göra det ännu bättre, men det beror ju lite på hur laget ser ut, säger han.

Pluggar i Rom

Simon själv har pluggat till sin master i Rom under hösten och kommer att vara kvar i Italien även under vårterminen. TTK lyckades komprimera sitt seriespel så att förstarankade Simon kunde vara med. Men att vara i Italien och plugga innebär förstås mindre träning och kontakt med de andra i laget.

De övriga fyra som ingick i laget är veteranen Mattias Aronsson, Simons bror – Isak Almgren, och de talangfulla ungdomarna Robin Sandberg och Christopher Dencker, födda 2007.

– Christopher varit med ett tag och är riktigt bra. Isak har fått upp sugen och var väldigt duktig. Robin Sandberg har tagit stora kliv i år. Helgen innan seriespelet startade vann han Torslanda Cups herrsingel. Både Christopher och Robin går ut gymnasiet i vår, men förhoppningsvis är samma lag tillgängligt för seriespel i november-december nästa år.

Hur ser du själv på ditt tennisspelande i framtiden?

– Jag tycker att det är superkul att spela i Torslanda. Jag har fått upp suget. Här i Italien kan jag träna på skolan två dagar i veckan. Här är det grus utomhus som gäller året runt. Nu vill jag försöka få upp Torslanda så högt som möjligt i seriesystemet.

Damlag i seriespel

I år har även Torslanda TK startat ett damlag som tävlar i Division 3, den serien pågår fortfarande, men hittills har TTK-damerna vunnit alla sina matcher i serien.

– Så förhoppningsvis har vi både ett herr- och ett damlag i Division 2 nästa år, avslutar Simon Almgren.