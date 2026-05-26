Lions bussade elever till Slottsskogen

Specialvarvet ingår i ”varvetveckan” i Göteborg – på lördag äger som bekant Göteborgsvarvet rum.

I år var det rekordmånga deltagare, närmare 3 000 personer, som hade samlats för Specialvarvet i Slottsskogen – ett lopp för personer med funktionsnedsättning.

För Lions i Torslanda var det självklart att ställa upp även i år, när förra årets skjutsande av elever från Torslandaskolan blev så uppskattat.

– Då skolan har knappa medel för transporter till och från Slottsskogen så ställer Lions Club Gathenhielm i Torslanda upp och hyr in två bussar för de 75 personerna som ska åka, säger Jan Axtrin från Lions.

Specialvarvet har arrangerats sedan 2005.