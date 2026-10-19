Ligg steget före bedragarna

Amalia Krantz, Nordeas särskilda bedrägeriexpert, åker land och rike runt för att informera privatpersoner, företag och bankanställda om bedrägerier. Enligt henne finns det ”ett bedrägeri för varje person”, och de skiftar ständigt form. Det går alltså inte att tro att bedrägerier bara drabbar vissa typer av människor, eller äger rum i vissa situationer.

– Dagens bedragare är välorganiserade och verksamheterna kan vara uppbyggda som riktiga företag, med säljmål, HR-avdelningar och bonusar för dem som gör ett bra jobb med att lura människor, säger Amalia Krantz.

Till sin hjälp har bedragarna dagens teknik med allt vad det innebär i form av AI och deepfejks, men de är också helt skrupelfria och drar sig inte för att exempelvis låtsas vara en anhörig som hamnat i onåd, eller för att lura någon som blivit bedragen ytterligare en gång, exempelvis genom att utge sig för att vara en advokat som säger vilja hjälpa till med att få tillbaka de pengar som ett brottsoffer har blivit av med.

Tre vanliga kategorier

På Vingen bestod åhörarna främst av seniorer. I den åldersgruppen är de tre vanligaste bedrägerierna: romansbedrägerier, investeringsbedrägerier och telefon-/sms-bedrägerier, enligt Amalia Krantz.

I romansbedrägerierna följer bedragarna ofta ett manus där de spelar en roll. De kan till exempel utge sig för att vara en läkare som representerar Läkare utan gränser, eller en diplomat. Ofta är det första beloppet de ber om en liten summa, men det riskerar att sätta en snöboll i rullning. Det är ofta intrikata anledningar till att de säger sig behöva pengar – att de har blivit bestulna utomlands eller liknande. De utger sig inte för att vara fattiga, snarare tvärtom.

– Ju mer känslomässigt och ekonomiskt investerade vi blir, desto svårare är det att genomskåda att vi blivit lurade. Psykologin är densamma som i ett klassiskt sol-och-vårande. Ofta säger de som har drabbats att pengarna är en sak, men att det känslomässiga är än värre. Det finns ofta skamkänslor knutna till att ha blivit lurad i ett romansbedrägeri. Det borde det inte göra. Det är bedragarna som ska skämmas, säger Amalia Krantz.

Luras investera i krypto

Om det är något vanligare att kvinnor luras i romansbedrägerier, är det lite vanligare att män luras i investeringsbedrägerier.

Ofta inleds det hela med att man väljer att investera ett relativt litet belopp, efter att ha blivit kontaktad av bedragare, eller att man sett en fejkad annons med riktiga loggor och som i vissa fall använder sig av kändisar som sägs ha blivit rika på metoden. Men länkarna leder till en fejkad interaktiv sparplattform.

– Ofta är det kryptovaluta det handlar om, och efter den första insättningen – håll i hatten – för vilken investering du tycks ha gjort! Problemen kommer när man vill realisera vinsten. Vissa bedragare kan betala ut en liten summa för att ge legitimitet, så att man ska investera ännu mer. Men den dagen du vill ta ut allting så är allt borta: Personerna du har pratat med, hemsidan där du kunnat följa dina investeringar och förstås pengarna, säger Amalia Krantz.

Bedrägeri i flera led

Det är i det här läget riktigt cyniska bedragare kan kontakta den som blivit drabbad och uppge sig för att vara en advokat som kan hjälpa till att få tillbaka pengarna, mot en liten avgift förstås…

– Sedan är man inne i karusellen igen.

I telefon-/sms-bedrägerier uppger ofta bedragarna att de representerar ett telekombolag, ett inkassobolag eller låneinstitut. Något har gått fel och måste åtgärdas genom att du loggar in med bank-ID eller uppger ditt kortnummer. Se upp för att personen i andra änden säger att de ska koppla dig förbi telefonkön direkt till en handläggare eller supportavdelning – det kan i själva verket vara en annan bedragare.

Bedragarnas högtid

– Black Friday och Black Week är runt hörnet. Det är bedragarnas högtid, tillsammans med julen. Hur många har inte fått ett mystiskt meddelande om att man har ett paket att hämta ut som inte gick att leverera, utan att ha beställt något?

Amalia Krantz berättar om ännu mer cyniska bedrägerier. Bara någon dag efter skolskjutningen i Örebro förra året upprättades en hemsida som sade sig samla in pengar till de drabbades familjer – men det var en bluff.

Det är inte heller ovanligt att bedragare ringer eller sms:ar och utger sig för att vara en släkting som råkat illa ut och behöver pengar. Här kan de använda sig av riktiga namn – och även om AI och deepfejks än så länge oftast har använts i bedrägerier mot stora företag befarar Amalia Krantz att tekniken snart blir så tillgänglig att den kan drabba privatpersoner.

– Tekniken kommer att bli mer lättillgänglig, så att vem som helst kan göra en deepfejk genom att ladda ned en ”rolig app”. Sedan är det fritt fram att utge sig för att vara en släkting eller närstående.

Skäms inte och lägg på luren

Men det finns sätt att ligga före bedragarna, menar Amalia Krantz. Det viktigaste är att alltid vara sunt skeptisk när man blir kontaktad. Låter det för bra för att vara sant så är det ofta det.

– Skäms inte! Bedrägerier drabbar så många. Kontakta banken som första steg, och gör det på ett sätt du själv tagit reda på – följ inga länkar du får eller låt dig inte bli kopplad av den du misstänker. Och lägg på luren – det är faktiskt okej att lägga på luren i örat på någon. Blir du lurad är det också viktigt att polisanmäla. Mörkertalet är stort. Ofta på grund av skam.