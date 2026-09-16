Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Kött dominerar lunchmenyerna

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Göteborgs kommun finns det flera skolor som serverar helvegetariskt minst en dag i veckan. 72 skolor har minst två vegetariska dagar i veckan. Newsworthy har sammanställt en lista över vårt utgivningsområdes köttstatus. 

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Vegetarisk skolmat har blivit en fråga i valrörelsen. Bland annat Kristdemokraterna vill sätta stopp för helvegetariska dagar och Sverigedemokraterna vill att det ska finnas nationella riktlinjer för att minst en kötträtt ska serveras varje dag i skolan.

Men hur vanligt är det med köttfria skolluncher? Newsworthy har gått igenom omkring en miljon maträttsposter från 3 456 matsedlar på skolor och förskolor under förra läsåret.

I en genomsnittlig svensk skola är matsedeln helvegetarisk tio till 20 procent av dagarna. Det behöver inte bero på en särskild satsning på vegetarisk mat, utan kan lika gärna handla om att det till exempel serverats pannkakor, soppa eller andra rätter utan animaliskt protein.

Tre av tio mer än en dag

Omkring tre av tio skolor snittar på mer än en helvegetarisk dag i veckan. Bara drygt två av hundra når upp till två helvegetariska dagar i veckan. Samtidigt har nästan tre av tio mindre än en helvegetarisk dag under en tvåveckorsperiod.

Av Göteborgs kommuns 730 förskole- och skolenheter har Newsworthy tillräckliga matsedelsuppgifter för minst 283. 195 av dem når upp till en helvegetarisk dag i veckan. För 72 skolor är det ännu vanligare. Listan toppas av elva skolor som alla snittar på 2,6 dagar i veckan. Som jämförelse har Polhemsgymnasiet färre än en helvegetarisk dag i månaden.

Det är värt att notera att det kan finnas förskolor och skolor i kommunen som serverar mer helvegetariskt än de vi har uppgifter om. I Göteborg finns till exempel Solgläntans Waldorfförskola som enligt hemsidan serverar enbart vegetarisk mat.

Så här ser det ut i Torslanda
SkolaAndel
helvegetariskt		Helvegetariska
dagar per vecka		Helvegetariska
dagar per månad
Amhultsgården
förskola		49 %2,439,72
Björlandagården
A-huset		22 %1,14,4
Brännekulla
förskola		50 %2,5210,06
Bärbyskolan
F-6		28 %1,395,54
Hjuviksskolan20 %0,993,96
Hällsviksskolan20 %14
Hästeviks
förskola		40 %1,987,92
Kålhagens
förskola		49 %2,439,72
Lillebyskolan
F-3, 4-6		24 %1,24,79
Lillebyvägen 9
förskola		50 %2,489,91
Låkebergets
förskola		51 %2,5310,1
Låssby
förskola		50 %2,489,91
Noleredsskolan
F-3, 4-6		20 %0,993,98
Nolviksvägen 3
förskola		49 %2,439,71
Nordlyckeskolan
7-9		22 %1,114,43
Runskriftsgatan
6 förskola		47 %2,359,4
Skutehagens
skolan F-3, 4-6		20 %0,993,95
Torslandaskolan
7-9		21 %1,074,29
Torslandaskolan
F-6		20 %1,014,05
Trulsegårdsskolan
7-9		23 %1,154,59



 

Fredrik Helgesson

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Fredrik Helgesson
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