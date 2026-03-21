Strax bredvid hållplatsen Gamla Lillebyvägen i sydlig riktning ligger området där en detaljplan ska upprättas om byggandet av en ny grundskola.

Kommunen vill köpa mark för att bygga grundskola i Kvisljungeby

Publicerad: idag kl 07:49

Kommun-styrelsen i Göteborg har gett tillstånd till exploateringsnämnden att köpa mark i Kvisljungeby, direkt söder om Hovgårds-vallen. Tanken är att en grundskola ska byggas på tomten som nu utgörs av obebyggd åkermark. Det skulle även kunna bli aktuellt att uppföra en ishall på platsen. 

Annons

Vid kommunfullmäktige i Göteborgs sammanträde den 26 mars finns ett ärende om bemyndigande till exploateringsnämnden om att förvärva fastigheten Kvisljungeby 2:297 från Göteborgs Egnahems AB till en köpeskilling av 52,6 miljoner kronor. 

Markområdet ligger väster om Kongahällavägen och söder och öster om Gamla Lillebyvägen, direkt söder om IK Zeniths Hovgårdsvallen.

Ett planavtal, om att ett detaljplanarbete ska inledas, tecknades mellan stadsbyggnadsnämnden och beställaren, exploateringsnämnden, i oktober förra året.

Skola och ishall utreds

I sitt tjänsteutlåtande skriver stadsbyggnadskontoret: ”För att kunna bygga ut i enlighet med antagna detaljplaner [i Björlanda/Skra Bro, reds anm.] behöver grundskolekapaciteten i området ökas. 

Fastigheten som föreslås förvärvas har bedömts som lämplig för skoländamål. För fastigheten pågår det planläggning i detaljplan för skola vid Kvisljungeby inom stadsdelen Björlanda. För att kunna genomföra detaljplanen i ett senare skede bör fastigheten ägas av exploateringsnämnden.”

Totalt planeras 1 400 bostäder i etapperna 1, 2 och 3 i Skra Bro. Något som antas medföra ett ökat behov av grundskoleplatser i området.

För fastigheten i Kvisljungeby pågår planläggning i detaljplan för att möjliggöra utbyggnad av en ny F-6-skola med idrottshall. Målsättningen med detaljplanen är att möjliggöra för en skola som kan rymma cirka 570 elever och en fullstor idrottshall. 

Men det öppnas även upp för ytterligare en av många Torslandabor efterlängtad byggnation. I tjänsteutlåtandet går att läsa: 

”[…] eventuellt en ishall om det bedöms lämpligt på platsen.” 

I den kommande detaljplanen ska det med andra ord även prövas huruvida området är en lämplig lokalisering för en ishall.

Preliminärt antagande 2028

Ytterligare en anledning, utöver det förmodade ökade behovet av skolplatser i området, är att Björlandaskolan och Lillebyskolan har moduler med bygglov som löper ut 2031-2032. En ny skola på fastigheten skulle kunna ersätta de modulerna. 

Dessutom är grundskolekapaciteten i Björlanda är ansträngd redan idag. Preliminärt förväntas ett antagande av detaljplanen under andra halvåret 2028.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Dela
Laddar

Har du råkat ut för att ditt konto har kapats?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
