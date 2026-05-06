På morgonen tisdagen den 28 april stod Kastanjeskolan ännu kvar. Men enligt stadsfastighetsförvaltningen ska den rivas inom kort.

Kastanjeskolan rivs inom kort

Publicerad: idag kl 08:47
Byggnadsställningar kring gamla Kastanjeskolan, eller ”Vita villan” som den ofta kallas i folkmun, vid Lönnrunan i Torslanda har föranlett spekulationer på sociala medier kring att den gamla byggnaden kanske ska rustas upp, men det stämmer inte. Rivningsbeslutet står fast – och är nära förestående.

I juni 2024 skrev Torslanda-Öckerötidningen att en vattenläcka i Kastanjeskolan gjort fastigheten helt obrukbar och att den skulle rivas. Tomten uppgavs återställas och ansvaret skulle lämnas till exploateringsförvaltningen, som i sin tur skulle upplåta till stadsmiljöförvaltningen att skötas tomten som allmän plats. 

När nya byggnadsställningar nyligen uppfördes kring byggnaden undrade bland annat personer på Facebook-gruppen Grannar i Torslanda, om Vita villan trots allt skulle rustas upp. Men så är alltså inte fallet.

– Rivningen pågår som det ser ut just nu fram till den 30 april. Måndagen därefter så är tanken att vi sätter i gång med markarbetena och markåterställning. Marken kommer att återställas till gräs, säger Feras Al Fares vid stadsfastighetsförvaltningen. 

Vet ni när det arbetet kan tänkas vara klart?

– Om allt går bra kommer vi att avsluta rivningen och markåterställning fredagen den 19 juni, säger Feras Al Fares.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
