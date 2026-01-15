Veckans tidning
Arkivbild. Foto BILDBYRÅN
Friidrott

Kanonhopp av Asker i Bergen

Publicerad: i förrgår kl 09:21 (uppdaterad i förrgår kl 09:21)

Stavhopparen William Asker från Hjuvik inledde 2026 på allra bästa sätt, då han stod för ett personligt rekord inomhus vid en stavhoppsgala i Bergen. 5,60 lyder hans nya rekordnotering på, som även ledde till seger i tävlingen. 

Den 3 januari anordnades en av årets allra första friidrottstävlingar, Fana stavhoppsgala, i Bergen i Norge. Där gjorde Örgryte IS-hopparen William Asker, numera Hjuviksbo, säsongsdebut. Och som han gjorde det. Ett nytt personbästa på 5,60 och vinst i tävlingen blev det för 21-åringen. Något han delvis tillskriver nya styvare stavar. 

– Jag kände att de senaste träningsveckorna hade varit riktigt bra, men sedan vet man aldrig, det finns en risk att man är lite ringrostig vid den första tävlingen för året efter helgerna. Jag gick inte in i tävlingen för att pressa med nya stavar, men valde ändå lite styvare stavar och det gav resultat. Stavhopp är på sätt och vis en materialsport, säger William Asker och fortsätter: 

– Sedan har jag förbättrat mycket. Min teknik har blivit bättre. Jag har alltid varit snabb och stark, men nu hoppar jag bättre. 

För William Asker, som tagit flera guld och silver i SM-tävlingar både utomhus och inomhus de senaste åren, är målet glasklart under årets inomhussäsong, som sträcker sig till slutet av mars: Att förbättra sitt pers ytterligare.

– Jag vill upp till 5,70, kanske till och med 5,80. Jag är nästan säker på att jag kan klara 5,70 fram till och med mars, säger han. 

Siktar mot EM i Birmingham

Om han klarar att ligga stabilt på höjder mellan 5,70 och 5,80 så tar han som han själv uttrycker det ”plats i världseliten på allvar”. Vilket gör att han kan bli inbjuden till stora friidrottsgalor och, förstås, stora internationella mästerskap. 

– Nästa stora mål, nu till sommaren, är EM i Birmingham. Det tror jag att jag har en möjlighet att nå. I ett längre perspektiv har vi VM och såklart OS i Los Angeles 2028. 

Under säsongen 2025 förbättrade William Asker sitt utomhusrekord till 5,55. Med inomhusrekordet i Norge på 5,60 ökade han från sitt tidigare person-bästa 5,52. 

5,60 är den nionde högsta höjden som en svensk stavhoppare någonsin har hoppat inomhus. Om han klarar 5,70 går han upp på delad sjätteplats, och når han 5,80 innebär det den fjärde högsta stavhoppshöjden i Sverige någonsin. Men det återstår ännu en bit upp till Armand Duplantis rekord inomhus, 6,27, från februari 2025.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Kanonhopp av Asker i Bergen
Ledare/krönika
Bollen är rund även 2026

Bollen är rund även 2026

2026 har just startat och visst finns det orimligt mycket både här hemma och i omvärlden att oroa sig över.

Torslanda
Kanonhopp av Asker i Bergen

Kanonhopp av Asker i Bergen

Stavhopparen William Asker från Hjuvik inledde 2026 på allra bästa sätt.

