Kan man balansera Tillväxt och bevarande?

Torslanda växer som industri, logistik och bostadsområde samtidigt som Öckerö försöker skapa fler arbetstillfällen och profilera sig tydligare inom maritima näringar. Tillsammans finns förutsättningar för ett starkare näringslivsstråk.

Det finns dock utmaningar, både trafik, planprocesser samt takten i jobbtillväxten.

I Öckerös nya näringslivsstrategiska program för 2026–2035 är ambitionen tydlig: kommunen ska skapa förutsättningar för minst 900 nya arbetstillfällen till 2035. Särskilt fokus ligger på kompetensförsörjning, hållbar omställning, företagens villkor och områden där kommunen redan har naturliga styrkor, däribland maritima verksamheter och besöksnäring.

Men än så länge återstår en stor del av resan.

Kommunens egen statistik visar att antalet sysselsatta med arbetsplats i Öckerö ökade från 3 906 personer år 2020 till 4 077 år 2024. Det motsvarar 171 fler arbetstillfällen, eller knappt en femtedel av målet på 900. Om ökningen ska nå hela vägen till 2035 behöver takten därför öka under återstoden av perioden.

Samtidigt syns en förändring i näringslivets sammansättning. Mellan 2020 och 2024 ökade sysselsättningen bland annat inom tillverkningsindustrin, hotell och restaurang, informations och kommunikationsverksamhet samt företag inom juridik, ekonomi, teknik och andra stödtjänster. Det ger en bredare bas än den traditionella bilden av Öckerö som enbart fiskeri- och skärgårdskommun.

Centrum ska ge fler arbetsplatser

En viktig pusselbit är utvecklingen av Öckerö nya centrum. Kommunfullmäktige antog i somras detaljplanerna för de norra och södra delarna. I det norra området planeras omkring 120 bostäder och cirka 3 500 kvadratmeter verksamhetsyta, samtidigt som området kring Hamnplan ska utvecklas med handel, service och andra verksamheter.

Flera projekt är dock fortfarande beroende av överklaganden och planprocesser. I september uppgav kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult att detaljplanerna för bland annat Hamnplan och Innovationsnavet fortfarande var överklagade, med förhoppning om byggstart 2028. Samtidigt pågår flera bostadsprojekt och det nya reningsverket, kommunens största investering sedan 1960-talet, ska enligt plan tas i drift hösten 2028.

Planerna har också mött kritik. Synpunkter har bland annat gällt byggnadshöjder, översvämningsrisk och strandskydd. Efter samrådet sänktes flera byggnader, men Länsstyrelsen hade fortfarande invändningar mot delar av planförslagen under granskningsfasen.

Det visar den balansgång Öckerö står inför: kommunen behöver skapa fler arbetsplatser och lokaler utan att samtidigt förlora den skärgårdskaraktär som är en stor del av platsens attraktionskraft.

Torslanda växer från andra hållet

På Torslandasidan är utvecklingen mer storskalig. Där byggs ny skola och vård och omsorgsboende samtidigt som flera stora bostadsområden planeras.

Samtidigt ligger Volvos industriområde och Sörred i direkt anslutning. Göteborgs stads planering har under flera år möjliggjort ytterligare industri- och logistikverksamhet i området. I planunderlag för Torslanda och Volvoområdet har exempelvis omkring 75 000 kvadratmeter ny logistikverksamhet ingått i trafikberäkningarna.

Här finns en möjlig gemensam profil

Torslanda kan stå för industri, mobilitet, teknik och logistik – Öckerö för maritim kompetens, småföretagande, sjöfart och havsbaserade verksamheter.

Ett sådant kluster skulle kunna omfatta marin elektrifiering, båtservice, logistik, underleverantörer, hamnteknik, livsmedel från havet och besöksnäring.

Trafiken kan bli bromsklossen

Den uppenbara svagheten är infrastrukturen.

Vi har tidigare pekat på motsättningen mellan tusentals planerade nya bostäder och långsam kollektivtrafik. Resan mellan Torslanda och centrala Göteborg är redan tidskrävande, samtidigt som fler bostäder och verksamheter planeras.

Torslanda tvärförbindelse har gått vidare i planprocessen och beskrivs som en förutsättning för flera större exploateringsprojekt, men även med den återstår frågan hur kollektivtrafiken ska bli tillräckligt attraktiv.

För Öckerö är samma fråga minst lika viktig. Kommunens näringslivsstrategi pekar uttryckligen ut tillgänglighet och mobilitet mellan öarna och Göteborg som centrala frågor.

Det är därför kanske inte företagsidéerna som saknas. För att lyckas med profilering krävs mer än att påbörja tryckeri tröjor eller slogans.

Utmaningen blir att skapa lokaler, kompetens och framför allt kommunikationer som gör att företag och anställda faktiskt kan röra sig effektivt mellan Volvo, Torslanda, hamnområdena och Öckeröarna.

Lyckas det finns förutsättningar för något mer än två separata lokala näringsliv.

Då kan sträckan från Volvo till havet utvecklas till ett tydligt företagskluster med både industriell och maritim profil.