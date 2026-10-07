Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Kalle guidar till Göteborgs gömda pärlor

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I Kalle Wannerskogs bok ”111 platser i Göteborg du måste se” tar han med läsaren till de udda turistmålen som inte omnämns lika ofta i turistguiderna. För var ska man ta vägen när man redan sett Avenyn, Haga eller Brännö brygga? Var läser man egentligen om att den ultimata upplevelsen är något man får under en stjärnhimmel på Rörö? 

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I boken, som släpptes under Bokmässan har Kalle Wannerskog och fotograf Emil Östlund fångat 111 platser som presenteras högt och lågt. Öckerö kommun och Torslanda har sin beskärda del i boken – ett besök vid den tusenåriga linden på Torslanda kyrkogård ses som givet i boken. Vi träffades just vid linden och frågade om boken. 

Hur skulle du beskriva din bok för någon som aldrig hört talas om den?

– Det här är en alternativ guidebok till Göteborg med omnejd, ett komplement till de vanliga guiderna och en hjälp på vägen till att se något annat än det man brukar.

Hur fick du för dig att du skulle skriva den här boken?

– Jag blev kontaktad av en redaktör som hade hört talas om mig och det visade sig att vi hade samma visioner: att beskriva saker som verkar lite i det fördolda.

Vilken typ av läsare tror du kommer uppskatta boken mest?

– Förhoppningsvis finns det texter och platser som lockar stora som små.

Hur såg din skrivprocess ut? Har du några särskilda rutiner?

– Tyvärr jobbar jag bäst med kniven på strupen och till den här boken skrev jag 111 texter vilket var ett berg att bestiga. Men det var bara att göra det lugnt, metodiskt och ta vara på varje fri stund så fort min dotter somnat på kvällen.

Vad hoppas du att läsarna i Torslanda och Öckerö tar med sig från boken?

– Jag vill att folk som bor i Torslanda och Öckerö ska känna ”wow, jäklar vad unika saker vi har”, från texten om stjärnhimlen på Rörö till den magnifika tusenåriga linden och min egen favorit, historien om hur den gamla båtmotorn hamnade i Ersdalens naturreservat. Det är också helt otroligt att allmänheten numera kan gå runt i koncernledningens korridor uppe på Volvos gamla huvudkontor på Amazonvägen. Ni vet det som kallades Örnnästet, eller Pehrstorp.

Jobbar du på något nytt projekt just nu?

– Det finns några bra idéer men tiden är alltid problemet. Fast jag har stora planer och hoppas snart få vara med i den här vinjetten igen.

Fakta

Med en bakgrund inom Sveriges Radio och som frilansande matredaktör är Kalles stora intresse att hitta udda restauranger på bakgator. Det kan till exempel finnas riktiga restaurangpärlor mellan konstiga bilfirmor, man kan hitta de lustigaste sakerna bara man vågar gå in i de där gränderna.

Utlottning av boken

Vi lottar ut ett exemplar av boken 111 platser i Göteborg du måste se Allt du behöver göra är att skicka in ditt namn och din adress  SENAST DEN 12/10 till oss så drar vi en vinnare.

Märk mejlet med titeln på boken och skicka till:redaktion@tidningen.se

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
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