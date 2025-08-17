Jättekupp mot samlarkortbutik

När Torslandabon Henrik Hermansson klev in i sin butikslokal söndagen den 27 juli möttes han av en syn som fick magen att knyta sig. Hyllor som gapade tomma och resterna av ett inbrott låg framför honom.

– De hade brutit sig in och tagit uteslutande bara Pokémonkort. Endast Pokémon – inget annat. Den bärbara datorn låg kvar, flera prismärkta förpackningar med hockeykort som stod framme var helt orörda. Mer eller mindre 98 procent av alla Pokémonprodukter jag hade i lager var borta.

Det totala värdet på de stulna korten uppgår till 750 000 kronor enligt Henrik. Pokémonkort var den största produkten i hans butik, Samlarhobby, som även fokuserade på frimärken och andra samlarkort.

– Klart jag är förbannad över värdet. Men mest handlar det om känslan och att man inte får ha sina saker i fred, att man inte kan lita på omgivningen och folk. Att man ska behöva vara rädd för att bli av med grejerna. Jag hade ett inköpsvärde på 750 000 på de här grejerna, så det är ingen liten grej liksom.

Att tjuvarna riktade sig in på Pokémon verkar ha varit väldigt medvetet men visade också på okunskap. Tjuvarna plockade på sig allt med Pokémon, även sådant som sällan är värt något.

– De som varit här kändes som att de inte hade koll på vad de tog. En hel del saker är mindre säljbart och riktar sig mer till nya samlare. Annars så tog de ju allt jag hade. Alla lösa sorterade kort, och alla mina graderade kort.

Samtidigt ägde två stölder av just Pokemonkort rum, samma dag, i både Varberg och Halmstad – något Hallands Nyheter bland annat uppmärksammat.

– Det känns ju som att det är någon form av beställningsjobb, säger Henrik.

Vad händer nu?

– Jag vill inte spekulera i vad som händer. Det är en pågående polisutredninging, och polisen har varit här för att säkra spår. Samtidigt är det ett pågående försäkringsärende. Så jag vill inte säga för mycket.

Men butiken kommer stänga.

– Ja, jag kommer stänga ner butiken på grund av detta, jag vågar inte vara kvar. Jag lägger inte ner min verksamhet utan jag har flyttat mitt lager till en annan plats – där kommer jag fortsätta utan att ha några uppsatta skyltar. Det får bli endast webbutik framöver.