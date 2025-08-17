Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Henrik Hermansson driver butiken Samlarkort i Torslanda och utsattes för två veckor sedan för en fräck kupp där tjuvarna stal Pokémonkort till ett inköpsvärde av 750 000 kronor. Foto Henrik Edberg

Jättekupp mot samlarkortbutik

Publicerad: augusti 17, 2025 kl 10:11 f m (uppdaterad augusti 19, 2025 kl 14:36)

Pokémonkort värda 750 000 kronor stals från en butik i Torslanda – nu tvingas Henrik stänga och fortsätta verksamheten på nätet.

När Torslandabon Henrik Hermansson klev in i sin butikslokal söndagen den 27 juli möttes han av en syn som fick magen att knyta sig. Hyllor som gapade tomma och resterna av ett inbrott låg framför honom.

– De hade brutit sig in och tagit uteslutande bara Pokémonkort. Endast Pokémon – inget annat. Den bärbara datorn låg kvar, flera prismärkta förpackningar med hockeykort som stod framme var helt orörda. Mer eller mindre 98 procent av alla Pokémonprodukter jag hade i lager var borta.

Det totala värdet på de stulna korten uppgår till 750 000 kronor enligt Henrik. Pokémonkort var den största produkten i hans butik, Samlarhobby, som även fokuserade på frimärken och andra samlarkort.

– Klart jag är förbannad över värdet. Men mest handlar det om känslan och att man inte får ha sina saker i fred, att man inte kan lita på omgivningen och folk. Att man ska behöva vara rädd för att bli av med grejerna. Jag hade ett inköpsvärde på 750 000 på de här grejerna, så det är ingen liten grej liksom.

Att tjuvarna riktade sig in på Pokémon verkar ha varit väldigt medvetet men visade också på okunskap. Tjuvarna plockade på sig allt med Pokémon, även sådant som sällan är värt något.

– De som varit här kändes som att de inte hade koll på vad de tog. En hel del saker är mindre säljbart och riktar sig mer till nya samlare. Annars så tog de ju allt jag hade. Alla lösa sorterade kort, och alla mina graderade kort.

Samtidigt ägde två stölder av just Pokemonkort rum, samma dag, i både Varberg och Halmstad – något Hallands Nyheter bland annat uppmärksammat.

– Det känns ju som att det är någon form av beställningsjobb, säger Henrik.

Vad händer nu? 

– Jag vill inte spekulera i vad som händer. Det är en pågående polisutredninging, och polisen har varit här för att säkra spår. Samtidigt är det ett pågående försäkringsärende. Så jag vill inte säga för mycket.

Men butiken kommer stänga.

– Ja, jag kommer stänga ner butiken på grund av detta, jag vågar inte vara kvar. Jag lägger inte ner min verksamhet utan jag har flyttat mitt lager till en annan plats – där kommer jag fortsätta utan att ha några uppsatta skyltar. Det får bli endast webbutik framöver.

Fakta

Pokémon-gradering: 

Att gradera Pokémon betyder att man skickar sina kort till ett företag som professionellt bedömer kortens skick och äkthet. Kortet får ett betyg från skala 1 till 10 och kapslas in i en hård, förseglad plastbehållare – samt ett certifikat. Ett högt betyg, så som en 10, eller 9,5 kan öka värdet dramatiskt – speciellt för sällsynta eller gamla kort.

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson

Dela
Mer från Torslanda
Parker-Price klar för Öis
Parker-Price klar för Öis

– bäst på planen direkt.
Vilt kämpande Zenith hade Öis i gungning
Vilt kämpande Zenith hade Öis i gungning

IK Zenith stod för en enorm kämpainsats mot Örgryte IS i Svenska cupens andra omgång...
Maxi maxar formen inför brödraduellen
Maxi maxar formen inför brödraduellen

Idag ställs IK Zeniths herrar mot Örgryte IS i svenska cupen.
Beachfestivalen växer
Beachfestivalen växer

Fler deltagare och tajtare schema jämfört med premiären förra sommaren.
Jättekupp mot samlarkortbutik
Jättekupp mot samlarkortbutik

Länsade butiken på Pokémonkort.
Senaste nytt
Parker-Price klar för Öis
Parker-Price klar för Öis

– bäst på planen direkt.
Vilt kämpande Zenith hade Öis i gungning
Vilt kämpande Zenith hade Öis i gungning

IK Zenith stod för en enorm kämpainsats mot Örgryte IS i Svenska cupens andra omgång...
Online casino – Underhållning, teknik och ansvarsfullt spelande
Online casino – Underhållning, teknik och ansvarsfullt spelande
Bra att känna till om EU casino
Bra att känna till om EU casino

Att spela på EU casinon har blivit allt populärare bland oss svenskar.
Maxi maxar formen inför brödraduellen
Maxi maxar formen inför brödraduellen

Idag ställs IK Zeniths herrar mot Örgryte IS i svenska cupen.
Laddar

Längtar du till hösten?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
En reflektion

En reflektion

Årets upplaga av Konstvågen är över. Konstnärerna och hantverkarna representerade ett antal uttrycksformer – från klassiskt måleri till datorsimulerad bildframställning.
Björlanda
Parker-Price klar för Öis

Parker-Price klar för Öis

– bäst på planen direkt.

Annonser

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Spana in sveriges bästa Casino Utan Svensk Licens där du hitta all spelfakta.

Jämför Casino utan spelpaus för den ultimata spelupplevelsen.

Hitta bäst utbud med Casino utan licens med alla nyaste slotspel.

Besök Sveriges fräschaste online casino på Hajper Casino

Hitta Sveriges snabbaste och bästa spelsajt på Snabbare.com

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Söker du en jämförelse på alla casino i Sverige med licens? Besök GoPlay.se

Slots Casino