Den 9 oktober är det återigen dags för standup på Kulturhuset Vingen. Det stora dragplåstret den här gången är Niklas Andersson, den självutnämnde ”medelmåttan från Hisingen”, som också har med sig komikerkollegorna Katarina Alfredsson, Filip Hjelmér och konferencieren Martin Johansson.

Niklas Andersson lämnade en karriär inom IT för att satsa på humorn 2004. Sedan dess har han blivit en av Sveriges mest folkkära ståuppkomiker, med egna förställningar, inte minst just Medelmåttan från Hisingen och Niklas från Göteborg, samt ett stort antal framträdanden runt om i landet.

Med den urgöteborgska dialekten på sin sida, och en i sammanhanget ovanligt ödmjuk framtoning, framstår han som en av landets mest sympatiska ståuppare.

Som född och uppvuxen i Biskopsgården blir man ju nyfiken på vad han har för relation till ”grannstadsdelen” Torslanda.

Har du hängt något i Torslanda som ung, eller för den delen som vuxen?

– Jag har en massa minnen av Torslanda. Jag har spelat både handboll och Tomtecupen i fotboll i Torslandahallen, spelat vanlig fotboll på Torslandavallen. Sedan har jag jobbat för Åkes Hönökaka och övningskört på Torslanda flygfält!

– Mitt allra första minne av Torslanda var nog att jag tyckte att det låg väldigt långt bort, för dit flyttade ”Lille-Jonas” när jag var liten. Han bodde på min gård och vi var bästisar så jag var lite ledsen och arg på Torslanda då…

–… När jag gick på gymnasiet tänkte jag att alla snygga och rika tjejer bodde i Torslanda. Så jag blev tillsammans med en tjej som bodde i närheten av Domarringen och då förstod jag att det bodde vanligt folk även där.

Oavsett om det kommer rika, snygga eller vanliga Torslandabor till föreställningen på Vingen – vad kan de förvänta sig av ditt set?

– Haha, ja inget livsavgörande i alla fall. De kommer inte behöva ta med sig papper och penna för att anteckna visdomsord. Jag kommer förmodligen vara lite svajig eftersom jag tänkte försöka att testa lite nya grejer som jag funderat på, men jag hoppas att publiken får en kul fredagskväll i alla fall.

”Comedy is tragedy plus time”, är ett uttryck – möjligen myntat av Woody Allen – som bubblar upp ibland när man pratar humor. Du framstår, i alla fall för mig, som Sveriges ”trevligaste” komiker, tar du någon inspiration från någon mörk plats inombords någon gång?

– Nja, inte direkt höll jag på att säga, men min förra föreställning kom faktiskt att handla om mammas bortgång ganska mycket. Det var inte tanken från början. Så jag väjer kanske inte för det heller.

– Men jag skulle nog inte säga att jag tar inspiration eller inspireras av det mörka. Jag söker det i alla fall inte, det är så mycket elände och skit i världen ändå. Däremot kan jag, precis som folk har gjort i alla tider, använda humorn för att ta mig an världen och de vardagliga problemen. På så sätt är ju vårt yrke en fantastisk ventil för att ventilera frustration över allt från Västlänken till amerikanska presidenter.

– Det är ju svårt att inte ta in världens tillstånd på något sätt. Jag är ju mer än väl medveten om hur det ser ut runt omkring oss men jag känner snarare en inspiration och ambition att få folk, och jag själv, att glömma det för en stund.

Vilka är dina humoristiska eller standup-förebilder?

– Vanligt folk. Jag och min ena syster tycker exempelvis att vår storasyster är den roligaste människan vi vet.

– Vad det gäller standup är jag faktiskt ingen stor konsument. Det är mest när jag själv uppträder som jag kollar, vilket också gör att jag inspireras av de jag uppträder med där och då. Annars är jag precis som alla andra och tycker att Johan Glans är det bästa vi har. Peter Apelgren har också alltid varit en idol.

På Vingen uppträder du med Katarina Alfredsson, Filip Hjelmér och Martin Johansson. Vilka är deras största styrkor som standuppare?

– Jag höll på att säga att de orkar följa med mig till Torslanda en fredagskväll i oktober, men de har så mycket fler kvaliteter än så, men det får ni se om ni kommer och tittar! Det är det bästa med sådana här kvällar, man kanske går för att titta på en favorit men kommer hem med en annan.