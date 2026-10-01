Under sommaren och hösten har brottaren Adam Strandner gjort en rad fina resultat i internationella tävlingar. Han blev bland annat etta i Madrid Grand Prix och tvåa i en tävling i Litauen. Framgångarna har lett till att han kommer att representera Sverige i U23-VM i USA i oktober.

– U23-VM är det största målet för mig i år. Men jag nöjer mig inte bara med att bli uttagen. Jag vill ta medalj, säger Adam Strandner.

Under den senaste tiden har Adam tävlat i 82-kilosklassen, det en klass över 77-kilos som han normalt tävlar i.

Hur är formen och hur tränar du inför ett mästerskap som U23-VM?

– Formen känns bra. Träningarna blir kortare och kortare och mer intensiva. Jag har en bra träningsplan som jag följer.

Hur känns det att mästerskapet äger rum i Las Vegas?

– Det är kul att det är på ett sådant ställe. Lite glamouröst så. Jag är lite trött på att vara på läger i någon håla i Litauen, haha!

Har du bra kolla på dina potentiella motståndare? Har du någon mardrömsmotståndare?

– Jag har bra koll. Det finns många som jag har mött, många som är topp i seniorsammanhang. Det finns många svåra motståndare som är duktiga, men jag har ingen mardrömsmotståndare. Jag vet vad olika motståndare är bra på.

– Jag tror att jag kan slå vem som helst om jag har en bra dag.