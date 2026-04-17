Göteborgaren Martin Johansson har drivit standup-klubb och själv uppträtt i ungefär tio år. Under pandemin startade han hybridklubben Änna Go Standup som poppar upp ”där folk vill ha roligt”, som han själv uttrycker det. Det kan handla om hotell, kulturkalas eller krogar. Eller som på lördag – på Kulturhuset Vingen. Med sig till Vingen har Martin Johansson skåningen Robin Paulsson, kanske mest känd från tv-showen Robins, samt Linda Smedberg och Kadir Meral. De två sistnämnda från Göteborgsområdet.

Martin Johansson säger att han aldrig varit klassens clown, men att han spelade revy hemma i Mölndal som ung. Något som han uppskattade. Men att ta steget att ensam ställa sig i rampljuset och vara rolig var inte en självklarhet. Snarare något han förknippade med prestationsångest.

– Det var i vuxen ålder som jag först gick en kurs i improvisationsteater och sedan en standup-kurs för att bli av med mina spöken och våga ha allt ljus på mig. Känslan att våga och sedan få andra att skratta är fantastisk, säger Martin Johansson.

Martin Johansson säger sig ha hittat ”sina ämnen” för sin standup tidigt. Han utgår, som så många andra standupare, från sig själv.

– Jag är adopterad, och saker knutna till adoption går som en röd tråd genom mitt material. Det händer ofta roliga saker – jag väljer i alla fall att se dem som roliga – när man är adopterad.

Kan du ge ett exempel på det?

– Jaa… Det är inte ovanligt att folk börjar prata engelska med mig. Det hände för inte så länge sedan när jag var med familjen i Stockholm. Det finns mycket material att hämta i sådana missförstånd. Det är nog mycket igenkänning för andra adopterade i min standup.

Du berättade att du började med standup relativt sent. Har du någon favoritkomiker som du inspirerats av?

– Njae, jag har ingen gammal favorit på det sättet. Jag jobbar med många av mina idoler nu. Det finns så många bra svenska komiker. Det känns jättekul att få jobba med komiker som jag sett och skrattat åt innan jag gav mig in på det här själv. Det är en häftig resa!

Om vi tar de andra tre komikerna som kommer med dig till Vingen, vad skulle du säga är Robin Paulssons största styrkor som komiker?

– Han är fantastisk. Han har bra tajming och smarta skämt. Allt han gör är så genomtänkt. Han är finurlig och jäkligt likeable!

Och Kadir Meral?

– Han är från Kungälv och har hållit på i säkert 15 år. Något av en räv på Göteborgsscenen. Han är lätt att gilla. Hans historier utgår ofta i att han har invandrat till Sverige. Han älskar det här landet och har många kul vinklar på den svenska kulturen och kulturkrockar som han har upplevt.

Linda Smedberg har sysslat med standup i sju-åtta år och snabbt lyckats etablera sig bland de främsta.

– Även hon är en lokal förmåga. Hon jobbar mycket med de större namnen i branschen. Hon är riktigt bra. Hennes synvinkel utgår från hur det är att vara kvinna. Det kan handla om familjeliv och ålderskriser, säger Martin Johansson och fortsätter:

– Det svårt att beskriva komikerna. Det bästa är förstås att komma och titta.

Hur tänker du när du sätter ihop ett sådant här paket med fyra standupare?

– När jag bokar tänker jag att det ska bli en härlig mix. Det ska vara tjejer och killar med olika stilar. Vissa kanske har mer skrivet material, medan andra improviserar mycket.

– Tittar man på oss fyra som kommer till Vingen så har vi kört ihop förut. Den här gruppen fungerar bra tillsammans. Vi har roligt ihop och det kommer publiken att märka. Det kommer bli toppen, avslutar Martin Johansson.