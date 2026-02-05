Inredningsföretag etablerar huvudkontor i Sörred

Royal Designs moderbolag, Egmont LivingNordic, äger sedan tidigare det Göteborgsbaserade företaget Bagaren och kocken. Nu meddelar Egmont LivingNordic att Royal Design kommer flytta in i nya kontorslokaler på John Bunyans väg, där även Bagaren och kocken har huvudkontor och lagerlokaler. På John Bunyans väg har Bagaren och kocken även en så kallad ”concept store”.

– Det strategiska beslutet att etablera huvudkontor för Royal Design i Göteborg och skapa en mer effektiv organisation inom Egmont LivingNordic ger oss de bästa förutsättningarna framåt för tillväxt, samarbete och nära kontakt med våra leverantörer, säger Charlotta Svarfvar, koncernchef för Egmont LivingNordic och vd för Royal Design i ett pressmeddelande.

Förändringen innebär att Royal Designs kontor i Stockholm, där centrala funktioner som marknad och inköp i dag är placerade, stängs. Cirka 30 medarbetare och tjänster berörs i samband med att vissa befintliga roller försvinner samtidigt som nya roller och kompetenser byggs upp i den nya organisationen, med bas i Göteborg och Köpenhamn.

När Nordic Designs flyttar till västkusten kommer det behöva anställas personal. Hur många anställningar det kan bli tal om är inte fastställt.

– Jag har dessvärre ingen exakt siffra, det är fortfarande lite tidigt med tanke på den fackliga processen plus att en del av tjänsterna som idag är baserade i Stockholm kommer att flyttas till Köpenhamn, säger kommunikationschefen Jonas Lidheimer till Göteborgs-Posten.